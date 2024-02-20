Польские фермеры пригрозили блокировать автобусы на границе с Украиной

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц. Также они пригрозили не пропускать автобусы.
Поляки заявили о намерении продлить блокаду границы
Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест до апреля.
Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув.
Организатор акции подчеркнул, что действующее правительство не выполнило свои обязательства перед фермерами.
Также он добавил, что если протест аграриев не принесет результата, а украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.
Блокада границы Украины: что известно
9 февраля польские фермеры возобновили блокировку дорог в Польше и пункты пропуска на польско-украинской границе.
До 20 февраля они заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".
11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно. По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.
18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров. Разблокировать движение помогала полиция.
20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.
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