Польские фермеры пригрозили блокировать автобусы на границе с Украиной

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц. Также они пригрозили не пропускать автобусы.

Поляки заявили о намерении продлить блокаду границы

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув.

Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы — ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста — ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры будут частично работать в поле, а частично будут стоять на границе, — сказал Кондрув. Поделиться

Организатор акции подчеркнул, что действующее правительство не выполнило свои обязательства перед фермерами.

Также он добавил, что если протест аграриев не принесет результата, а украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.

Если мы решим не впускать автобусы, то будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть, наконец, будет искать содержательные решения, — заявил Кондрув. Поделиться

Блокада границы Украины: что известно

9 февраля польские фермеры возобновили блокировку дорог в Польше и пункты пропуска на польско-украинской границе.

До 20 февраля они заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно. По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.

18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров. Разблокировать движение помогала полиция.