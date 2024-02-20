Польські фермери пригрозили блокувати автобуси на кордоні з Україною

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць. Також вони пригрозили не пропускати автобуси.

Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня.

Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув.

Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи — ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту — ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні, — сказав Кондрув. Поширити

Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення, — заявив Кондрув. Поширити

Блокада кордону України: що відомо

9 лютого польські фермери відновили блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

До 20 лютого вони заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно. За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів. Розблокувати рух допомагала поліція.