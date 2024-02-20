Польські фермери пригрозили блокувати автобуси на кордоні з Україною

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць. Також вони пригрозили не пропускати автобуси.
Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня.
Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув.
Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.
Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.
Блокада кордону України: що відомо
9 лютого польські фермери відновили блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
До 20 лютого вони заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".
11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно. За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.
18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів. Розблокувати рух допомагала поліція.
20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.
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