Посол Білорусі у РФ заявив, що терористи із Підмосков’я прямували до білоруського кордону

Посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой заявив, що спецслужби його країни нібито допомагали РФ спіймати підозрюваних у стрілянині у концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою, які могли тікати через білорусько-російський кордон.
Терористи з РФ рухалися до кордону з Білоруссю
Крутой заявив журналістам, що керівник білоруського Комітету державної безпеки перебував «на прямому зв'язку» зі колегою з Росії.
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що всіх чотирьох стрільців у підмосковному "Крокус Сіті Хол" затримали, коли вони нібито намагалися рухатися в бік України, яка, за його словами, приготувала «вікно» на кордоні, щоб прийняти підозрюваних.
У ГУР назвали такі заяви «примітивною брехнею, розрахованою на ідіотів і зазомбоване російське населення».
Стрілянина "Крокус Сіті Хол" у Московській області: що відомо
Увечері 22 березня в концертному залі музичного центру «Крокус Сіті Хол» у Красногорську Московської області під час концерту гурту "Пікнік" відбулася стрілянина.
Також там спалахнула пожежа, завалився дах. Російські ЗМІ заявляють, що до зали увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас російські пропагандисти та ФСБ звинуватили у причетності Україну.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що теракт — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. У МЗС також категорично відкинули звинувачення в нібито причетності Києва.
Станом на 23 березня відомо про 133 загиблих. "Медуза" зазначає, що це найбільший теракт у Росії за кількістю загиблих після Беслана. Тоді через захоплення бесланської школи №1 у вересні 2004 року загинули 334 людини.
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