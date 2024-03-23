У ГУР відреагували на звинувачення РФ в скоєнні теракту у "Крокус Сіті Холі"

Російська ФСБ стверджує, що нібито підозрювані у нападі на "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї мали "відповідні контакти на українській стороні" та навіть хотіли перетнути кордон. Українське Головне управління розвідки заперечує ці заяви.

Що сказали у ГУР щодо теракту у "Крокус Сіті Холі"

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, звинувачення ФСБ — це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають від перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, — це нісенітниця. Заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують до прикордонних регіонів, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві, — наголосив представник української розвідки. Поширити

Що сказали у ФСБ

Представники Федеральної служби безпеки Росії заявили, що теракт у "Крокусі Сіті Холі" нібито був ретельно спланований. Більше того, силовики заявили, що нібито затримали чотирьох причетних терористів.

Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. МЗС Таджикистану зазначає, що не отримувало від Москви офіційної інформації.

Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Що наразі відомо

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 115 людей, однак кількість жертв може ще зрости.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

Ба більше, відповідальність за теракт майже одразу на себе взяв “ІДІЛ”, однак Москва продовжує ігнорувати ці заяви.