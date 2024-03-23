В ГУР отреагировали на обвинения РФ в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"

Российская ФСБ утверждает, что якобы подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье имели "соответствующие контакты на украинской стороне" и даже хотели пересечь границу. Украинское Главное управление разведки отрицает эти заявления.
Что сказали в ГУР по поводу теракта в "Крокус Сити Холли"
По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".
Что сказали в ФСБ
Представители Федеральной службы безопасности России заявили, что теракт в "Крокусе Сити Холли" якобы был тщательно спланирован. Более того, силовики заявили, что якобы задержаны четыре причастных террориста.
Следственный комитет РФ утверждает, что злоумышленники якобы контактировали в Украине и собирались перейти границу.
Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. МИД Таджикистана отмечает, что не получал от Москвы официальную информацию.
Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Что сейчас известно
Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек, однако количество жертв может еще возрасти.
К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холли» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.
Более того, ответственность за теракт почти сразу на себя взял "ИГИЛ", однако Москва продолжает игнорировать эти заявления.