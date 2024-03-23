В ГУР отреагировали на обвинения РФ в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР отреагировали на обвинения РФ в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"

Крокус Сити Холл
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Источник:  РБК Украина

Российская ФСБ утверждает, что якобы подозреваемые в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье имели "соответствующие контакты на украинской стороне" и даже хотели пересечь границу. Украинское Главное управление разведки отрицает эти заявления.

Что сказали в ГУР по поводу теракта в "Крокус Сити Холли"

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Конкретно это заявление и эта информация, конечно, — это чушь. Заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное русское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в приграничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние, — подчеркнул представитель украинской разведки.

Что сказали в ФСБ

Представители Федеральной службы безопасности России заявили, что теракт в "Крокусе Сити Холли" якобы был тщательно спланирован. Более того, силовики заявили, что якобы задержаны четыре причастных террориста.

Следственный комитет РФ утверждает, что злоумышленники якобы контактировали в Украине и собирались перейти границу.

Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. МИД Таджикистана отмечает, что не получал от Москвы официальную информацию.

Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Что сейчас известно

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек, однако количество жертв может еще возрасти.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холли» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

Более того, ответственность за теракт почти сразу на себя взял "ИГИЛ", однако Москва продолжает игнорировать эти заявления.

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