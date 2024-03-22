Теракт у «Крокус Сіті Холі» у Підмосков'ї. Є загиблі — відео

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені. У будівлі вирує пожежа, завалився дах.

Стрілянина та вибухи у «Крокус Сіті Холі»: що відомо

Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську стався теракт у концертному залі “Крокус Сіті Хол”

Про це пише російське видання “Медуза”.

За даними видання, 10-12 людей убиті, ще десятки поранені. При цьому телеграм-канал "112" стверджує, що 40 людей загинули і понад 100 поранено внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холі". Офіційно кількість загиблих та поранених не називається.

Сьогодні ввечері перед початком заходу в концертному залі в місті Красногорськ невідомі чоловіки в камуфляжному одязі увірвалися в будівлю і почали стрілянину. Кількість постраждалих уточнюється, у будівлі розважального центру почалася пожежа, триває евакуація громадян, — заявили у Генпрокуратурі РФ.

Там додали, що на місці події координує діяльність спеціальних служб і правоохоронних органів прокурор Московської області Сергій Забатурин.

Пожежники вивели близько 100 людей із підвалу в "Крокус Сіті Холі", повідомили в МНС. Поширити

Проводяться роботи з порятунку людей із даху будівлі за допомогою підйомних механізмів, — додали у відомстві.

За словами очевидців, нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися поповзом. Багатьом вдалося вибратися.

Будівлю "Крокуса" підпалили, дим піднімається на багато метрів. Повідомлялося, що пожежники не могли одразу розпочати гасіння й очікували на прибуття спецпризначенців. Ті, хто вижив, тим часом сховалися на мінус 1 поверсі, повідомляли "Важные истории".

За даними телеграм-каналу Baza, у будівлі "Крокус Сіті Холу", охопленій вогнем, могли перебувати до 100 осіб. Частина людей могла сховатися на мінус першому поверсі, частина відрізана вогнем на четвертому поверсі.

У будівлі концертного залу зруйновано дах, повідомляють очевидці.

За даними "Медузи", площа пожежі в "Крокус Сіті Холі" може становити до трьох тисяч квадратних метрів.

У Красногорськ до "Кроскус Сіті Холу" направлено понад 50 бригад швидкої допомоги, повідомляє пресслужба МОЗ Московської області. Госпіталізовано перших постраждалих. Поширити

У цей самий час, як повідомляють місцеві ЗМІ, у Росії перестав працювати Telegram, ускладенене завантаженя фото і відео.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що скасував цими вихідними в Москві всі спортивні, культурні та інші масові заходи.

У будівлі концертного залу - штурм спецназу, чути стрілянину.

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