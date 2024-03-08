Посольство США в Росії заявило про ймовірність терактів у Москві

Посольство США у Росії закликало співвітчизників уникати скупчень людей у найближчі 48 годин через загрозу здійснення екстремістами терактів у російській столиці.
В США попередили про ймовірність терактів у Москві
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті американського диппредставництва у РФ.
З огляду на це американська дипломатична місія закликала співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.
Інші деталі можливих терактів у Москві не наводяться.
Велика Британія також повідомила про ймовірність терактів у Москві
Британське міністерство опублікувало аналогічне попередження також порекомендувавши громадян Сполученого Королівства уникати поїздок до Росії через ризики і загрози, які пов’язані із повномасштабним російським вторгненням в Україні.
МЗС Великої Британії назвало ситуації у Росії “непередбачуваною” додавши, що “туристична страховка може бути анульована”, якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.
Німеччина попередила про загрозу у Москві
Подібне попередження також опублікувало на своєму сайті МЗС Німеччини. Там наголосили, що громадянам Німеччини й людям з подвійним громадянством (російським і німецьким) наполегливо рекомендовано не здійснювати поїздки в Росію найближчим часом.
Крім того, на сайті зазначено, що 8 березня 2024 року посольство Німеччини в Москві та Генеральне консульство Санкт-Петербурга будуть закритими.
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