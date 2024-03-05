Контррозвідка СБУ запобігла вчиненню теракту агентом РФ у центрі Запоріжжя — відео

Служба безпеки України в результаті спецоперації затримала агента російської воєнної розвідки, який намагався підірвати поштове відділення в центрі Запоріжжя.

СБУ затримала російського агента

Встановлено, що для вчинення злочину фігурант у власному помешканні власноруч виготовив вибуховий пристрій із дистанційним керуванням. Інструкцію він отримав від російської спецслужби.

Готовий пристрій чоловік сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

Для конспірації зловмисник планував доправити «посилку» до пункту призначення через приватного перевізника.

Після отримання повідомлення про доставку «замовлення» на пошту фігурант мав активізувати вибухівку за допомогою телефонного дзвінка, — сказали в СБУ. Поширити

За даними СБУ, російські загарбники розраховували, що підрив поштового відділення призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

Служба безпеки України викрила фігуранта ще на етапі підготовки теракту. Це дозволило покроково задокументувати його злочинні дії, «перехопити» відправлення з вибухівкою та затримати зловмисника.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. Особа останнього теж уже встановлена, — говориться у повідомленні.

Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого — жителя тимчасово захопленої частини регіону.

Надалі ворожий агент отримав через зв’язкового завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки. Комунікацію між собою вони здійснювали через популярний месенджер.

Що з’ясували під час розслідування

Під час розслідування з'ясувалося, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу й техніки Збройних сил України.

Зібрану інформацію ворожий поплічник мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях.

У разі вчинення підриву й виконання інших ворожих завдань російські загарбники обіцяли своєму агенту грошову винагороду.

Під час обшуків у помешканні й автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Виявили також комп’ютерну техніку й мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Слідчі оголосили російському агенту підозру. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.