Контрразведка СБУ предотвратила совершение теракта агентом РФ в центре Запорожья — видео

Служба безопасности Украины в результате спецоперации задержала агента российской военной разведки, пытавшегося взорвать почтовое отделение в центре Запорожья.

СБУ задержала российского агента

Установлено, что для совершения преступления фигурант в собственном доме изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкции он получил от российской спецслужбы.

Готовое устройство мужчина спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов.

Для конспирации злоумышленник планировал доставить посылку в пункт назначения через частного перевозчика.

После получения сообщения о доставке «заказа» на почту фигурант должен был активизировать взрывчатку с помощью телефонного звонка, — сказали в СБУ. Поделиться

По данным СБУ, российские захватчики рассчитывали, что подрыв почтового отделения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.

Служба безопасности Украины разоблачила фигуранта еще на этапе подготовки теракта. Это позволило пошагово задокументировать его преступные действия, перехватить отправление со взрывчаткой и задержать злоумышленника.

Вражеским приспешником оказался местный житель. В начале 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления Генерального штаба вооруженных сил России, известного как ГРУ. Личность последнего тоже уже установлена, говорится в сообщении.

Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба привлекла его знакомого — жителя временно захваченной части региона.

В дальнейшем вражеский агент получил из-за связной задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. Коммуникацию между собой они осуществляли через популярный мессенджер.

Что выяснили в ходе расследования

В ходе расследования выяснилось, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

Собранную информацию вражеский приспешник должен передать агрессору для подготовки диверсий против сил обороны или осуществления воздушных ударов по их локациям.

В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач, российские захватчики обещали своему агенту денежное вознаграждение.

Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта правоохранители изъяли предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Обнаружили также компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

Следователи объявили российскому агенту подозрение. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.