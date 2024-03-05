Контрразведка СБУ предотвратила совершение теракта агентом РФ в центре Запорожья — видео

Служба безопасности Украины в результате спецоперации задержала агента российской военной разведки, пытавшегося взорвать почтовое отделение в центре Запорожья.
СБУ задержала российского агента
Установлено, что для совершения преступления фигурант в собственном доме изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкции он получил от российской спецслужбы.
Готовое устройство мужчина спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов.
Для конспирации злоумышленник планировал доставить посылку в пункт назначения через частного перевозчика.
По данным СБУ, российские захватчики рассчитывали, что подрыв почтового отделения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.
Служба безопасности Украины разоблачила фигуранта еще на этапе подготовки теракта. Это позволило пошагово задокументировать его преступные действия, перехватить отправление со взрывчаткой и задержать злоумышленника.
Для привлечения мужчины к негласному сотрудничеству российская спецслужба привлекла его знакомого — жителя временно захваченной части региона.
В дальнейшем вражеский агент получил из-за связной задачи на совершение теракта, а также инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. Коммуникацию между собой они осуществляли через популярный мессенджер.
Что выяснили в ходе расследования
В ходе расследования выяснилось, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины.
Собранную информацию вражеский приспешник должен передать агрессору для подготовки диверсий против сил обороны или осуществления воздушных ударов по их локациям.
В случае совершения подрыва и выполнения других враждебных задач, российские захватчики обещали своему агенту денежное вознаграждение.
Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта правоохранители изъяли предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Обнаружили также компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.
Следователи объявили российскому агенту подозрение. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.
Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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