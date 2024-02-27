Уничтожение самолета "Мрия". СБУ собрала доказательства вины экс-чиновников ГП «Антонов»
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожение самолета "Мрия". СБУ собрала доказательства вины экс-чиновников ГП «Антонов»

СБУ
Ан-225
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Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины бывших должностных лиц ГП «Антонов»: гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности.

СБУ завершила расследование по уничтожению транспортника "Мрия"

Преступные действия эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 «Мрия» .

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в течение января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

На основании собранных улик фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Российскому генералу Концевому сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу-лейтенанту Анатолию Концевому.

Ему предъявлены обвинения в приказе об уничтожении украинского самолета АН-225 "Мрия". Концевой является заместителем командующего воздушно-десантными войсками Российской Федерации и участвовал во враждебных действиях против Украины.

Его подразделения специального назначения воздушно-десантных войск и военная авиация РФ выполнили задачу захвата Гостомельского аэропорта во время полномасштабного вторжения.

Согласно собранным показаниям СБУ, Концевой организовал обучение враждебных десантников в России и Беларуси с целью нападения и захвата стратегических объектов на территории Украины с 2019 года.

Служба безопасности объявила Концевому подозрение в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины и планировании, подготовке и ведении агрессивной войны. По этим статьям предусмотрено наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

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