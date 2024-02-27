Знищення літака «Мрія». СБУ зібрала докази вини експосадовців ДП «Антонов»

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

СБУ завершила розслідування щодо знищення транспортника “Мрія”

Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія» .

Про це СБУ повідомила у Facebook.

Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього впродовж січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Поширити

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Російському генералу Концевому повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру російському генералу-лейтенанту Анатолію Концевому.

Йому висунули звинувачення щодо наказу про знищення українського літака АН-225 "Мрія". Концевий є заступником командувача повітряно-десантних військ Російської Федерації і брав участь у ворожих діях проти України.

Його підрозділи спеціального призначення повітряно-десантних військ і військова авіація РФ виконали завдання захоплення Гостомельського аеропорту під час повномасштабної вторгнення.

Згідно з зібраними свідченнями СБУ, Концевий організував навчання ворожих десантників в Росії та Білорусі з метою нападу та захоплення стратегічних об'єктів на території України з 2019 року.

Служба безпеки оголосила Концевому підозру у порушення територіальної цілісності та недоторканості України та плануванні, підготовці та веденні агресивної війни. За цими статтями передбачено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.