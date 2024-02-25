По словам руководителя СБУ Василия Малюка, в течение 2023 года украинские спецслужбы разоблачили на территории Украины 47 агентурных сетей страны-агрессорки РФ.
Что известно об обнаружении десятков агентурных сетей РФ в Украине
Глава СБУ подчеркнул, что разоблаченные сети были настоящими гадюшниками на территории Украины.
В частности, по его словам, три жителя Черниговской и Киевской областей по заданию российских спецслужб готовили атаку на ПВО "Patriot".
Малюк отметил, что агентурную сеть "Серб", в которую входило 8 человек, разоблачили в Днепре.
Что известно о крупнейшей агентурной сети РФ в Украине
При этом Малюк добавил, что крупнейшая агентурная сеть страны-агрессорки была разоблачена в Николаевской области. В нее входило не менее 13 человек.
Он подчеркнул, что лицам, которым предъявлены обвинения в государственной измене, грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, однако немало случаев и пожизненных приговоров.
К примеру прокурор, глава Николаевской межрайонной прокуратуры, которому ФСБ пообещала должность прокурора области
Глава СБУ сообщил о 73 производствах и 22 приговорах в отношении священнослужителей.
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