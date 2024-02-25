Где в Украине было обнаружено наибольшее количество агентов РФ — объяснение главы СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Где в Украине было обнаружено наибольшее количество агентов РФ — объяснение главы СБУ

Василий Малюк
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Источник:  online.ua

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, в течение 2023 года украинские спецслужбы разоблачили на территории Украины 47 агентурных сетей страны-агрессорки РФ.

Что известно об обнаружении десятков агентурных сетей РФ в Украине

47 агентурных сетей обнаружено и задержано в прошлом году. Более 2 тысяч госпредателей по подозрениям задержаны с начала войны и более 55 тысяч коллаборантов, - отметил Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что разоблаченные сети были настоящими гадюшниками на территории Украины.

В частности, по его словам, три жителя Черниговской и Киевской областей по заданию российских спецслужб готовили атаку на ПВО "Patriot".

Они были задержаны непосредственно перед выполнением этих задач, когда уже монтировали ударные БПЛА. Для этого по заданию ФСБ они прошли соответствующие курсы операторов, – объясняет глава СБУ.

Малюк отметил, что агентурную сеть "Серб", в которую входило 8 человек, разоблачили в Днепре.

Большое количество информации собирали и передавали врагу, организовывали ракетные обстрелы, в частности удар по многоэтажному жилому дому, - объясняет глава СБУ.

Что известно о крупнейшей агентурной сети РФ в Украине

При этом Малюк добавил, что крупнейшая агентурная сеть страны-агрессорки была разоблачена в Николаевской области. В нее входило не менее 13 человек.

Эта работа продолжается. Впереди много сюрпризов и, поверьте мне, враг не пройдет мимо, - заверил глава СБУ.

Он подчеркнул, что лицам, которым предъявлены обвинения в государственной измене, грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, однако немало случаев и пожизненных приговоров.

К примеру прокурор, глава Николаевской межрайонной прокуратуры, которому ФСБ пообещала должность прокурора области

Сливал все, что можно было только слить. Сегодня приговорен к пожизненному сроку заключения, - отметил Малюк.

Глава СБУ сообщил о 73 производствах и 22 приговорах в отношении священнослужителей.

Тот, кто под рясой и с кадилом совершает преступления против основ национальной безопасности, не имеет никакой индульгенции, - подчеркнул глава СБУ.

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