За словами керівника СБУ Василя Малюка, протягом 2023 року українські спецслужби викрили на території України 47 агентурних мереж країни-агресорки РФ.
Що відомо про виявлення десятків агентурних мереж РФ в Україні
Глава СБУ підкреслив, що викриті мережі були справжніми гадюшниками на території України.
Зокрема, за його словами, троє мешканців Чернігівської та Київської областей за завданням російських спецслужб готували атаку на ППО "Patriot".
Малюк зазначив, що агентурну мережу "Серб", до якої входило 8 осіб, викрили у Дніпрі.
Що відомо про найбільшу агентурну мережу РФ в Україні
При цьому Малюк додав, що найбільшу агентурну мережу країни-агресорки було викрито у Миколаївській області. До неї входило не менше 13 осіб.
Він підкреслив, що особам, яким висунуто звинувачення у державній зраді, загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі, однако чимало випадків і пожиттєвих вироків.
Наприклад прокурор, очільник Миколаївської міжрайонної прокуратури, якому ФСБ пообіцяла посаду прокурора області
Голова СБУ повідомив про 73 провадження і 22 вироки відносно священнослужителів.
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