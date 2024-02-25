За словами керівника СБУ Василя Малюка, протягом 2023 року українські спецслужби викрили на території України 47 агентурних мереж країни-агресорки РФ.

Що відомо про виявлення десятків агентурних мереж РФ в Україні

47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників за підозрами затримано з початку війни і понад 55 тисяч колаборантів, - зазначив Малюк. Поширити

Глава СБУ підкреслив, що викриті мережі були справжніми гадюшниками на території України.

Зокрема, за його словами, троє мешканців Чернігівської та Київської областей за завданням російських спецслужб готували атаку на ППО "Patriot".

Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вони вже монтували ударні БПЛА. Для цього за завданням ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів, - пояснює глава СБУ. Поширити

Малюк зазначив, що агентурну мережу "Серб", до якої входило 8 осіб, викрили у Дніпрі.

Велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, організовували ракетні обстріли, зокрема, удар по багатоповерховому житловому будинку, - пояснює очільник СБУ. Поширити

Що відомо про найбільшу агентурну мережу РФ в Україні

При цьому Малюк додав, що найбільшу агентурну мережу країни-агресорки було викрито у Миколаївській області. До неї входило не менше 13 осіб.

Ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів і, повірте мені, ворог не пройде повз нас, - запевнив глава СБУ. Поширити

Він підкреслив, що особам, яким висунуто звинувачення у державній зраді, загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі, однако чимало випадків і пожиттєвих вироків.

Наприклад прокурор, очільник Миколаївської міжрайонної прокуратури, якому ФСБ пообіцяла посаду прокурора області

Зливав все що можна було тільки злити. Сьогодні засуджений до пожиттєвого терміну ув’язнення, - зазначив Малюк. Поширити

Голова СБУ повідомив про 73 провадження і 22 вироки відносно священнослужителів.