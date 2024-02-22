Палестинські терористи влаштували теракт біля Єрусалима. Є жертви

Вранці у четвер, 22 лютого, на 1 трасі біля Єрусалиму невідомі відкрили стрілянину. Загинули від однієї до трьох людей, десять постраждали, трьох терористів застрелено.
Біля Єрусалиму стався теракт
Двоє терористів було застрелено на місці нападу, незабаром було знайдено і застрелено третього терориста, який спробував втекти.
За даними видання, в результаті теракту вбито чоловіка приблизно 20 років, постраждали десять осіб, жінка 23 років у тяжкому стані. Зазначимо, що дані про кількість жертв відрізняються. У соцмережах пишуть про трьох загиблих.
Теракти у Ізраїлі
Теракти для Ізраїлю вже стали звичним явищем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося п'ять терактів та нападів на ізраїльтян.
Наприклад, у Єрусалимі вранці 30 листопада 2023 року невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Наразі відомо про 8 поранених та одну загиблу.
Крім того, 16 листопада 2023 року, на 60-й трасі, на південь від Єрусалиму троє терористів напали на людей. Їх ліквідували, але п'ятьох людей було поранено. А 6 листопада теракт стався біля Старого міста Єрусалима. Тоді загинула 20-річна молодший сержант поліції. Ще одного поліцейського легко поранено. Терориста застрелили.
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