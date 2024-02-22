Палестинські терористи влаштували теракт біля Єрусалима. Є жертви
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Палестинські терористи влаштували теракт біля Єрусалима. Є жертви

теракт

Вранці у четвер, 22 лютого, на 1 трасі біля Єрусалиму невідомі відкрили стрілянину. Загинули від однієї до трьох людей, десять постраждали, трьох терористів застрелено.

Біля Єрусалиму стався теракт

Троє терористів, які приїхали автомобілем, вийшли з нього і почали стріляти з автоматичної зброї по машинах, що стояли в пробці під час руху в бік Єрусалиму на 1-й трасі, - пише видання.

Двоє терористів було застрелено на місці нападу, незабаром було знайдено і застрелено третього терориста, який спробував втекти.

Терористи на 1-й трасі були озброєні двома автоматичними гвинтівками М-16, пістолетом-кулеметом "Карл Густав" та ще одним пістолетом. Була в одного з них і газова граната, - додають журналісти.

За даними видання, в результаті теракту вбито чоловіка приблизно 20 років, постраждали десять осіб, жінка 23 років у тяжкому стані. Зазначимо, що дані про кількість жертв відрізняються. У соцмережах пишуть про трьох загиблих.

Теракти у Ізраїлі

Теракти для Ізраїлю вже стали звичним явищем. Тільки за листопад минулого року тут трапилося п'ять терактів та нападів на ізраїльтян.

Наприклад, у Єрусалимі вранці 30 листопада 2023 року невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Наразі відомо про 8 поранених та одну загиблу.

Крім того, 16 листопада 2023 року, на 60-й трасі, на південь від Єрусалиму троє терористів напали на людей. Їх ліквідували, але п'ятьох людей було поранено. А 6 листопада теракт стався біля Старого міста Єрусалима. Тоді загинула 20-річна молодший сержант поліції. Ще одного поліцейського легко поранено. Терориста застрелили.

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