Депутата Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області Сергія Батрина, який у грудні 2023 року підірвав гранати на одному з засідань сільради, перевели з лікарні до Ужгородського слідчого ізолятору. Про це online.ua повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Де перебуває депутат-підривник з Закарпаття

Речниця прокуратури зазначила, що стан здоров'я Батрина покращився, що дозволяє дати поштовх справі.

Зараз, з огляду на висновки медиків, стан здоров’я потерпілого покращився та дозволяє утримувати його в установі виконання покарань. Туди його перевели з однієї з медичних установ Ужгорода, — сказала Хижняк. Поширити

Вона нагадала, що в рамках кримінального провадження було призначено низку експертиз, по частині з яких на сьогодні вже отримано результати.

Зокрема, йдеться і про судово-психіатричну експертизу. За словами Хижняк, решта експертиз триватимуть ще мінімум місяць.

Хижняк також підтвердила online.ua існування записки, яку написав Батрин перед скоєнням злочину, про що після інциденту писали деякі ЗМІ. Зміст записки зараз також вивчають експерти.

Що відомо про інцидент у Корецькій сільраді на Закарпатті

15 грудня 2023 року 54-річний депутат Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області Сергій Батрин за невстановлених обставин підірвав 3 вибухові пристрої.

Він нібито хотів вплинути на рішення Керецьківської територіальної громади та підірвав гранати.

Унаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Двоє постраждалих загинули.

Слідчі кваліфікують цей інцидент за ч. 3 ст. 258 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.