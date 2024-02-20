Теракт на Закарпатье. Депутат-подрывник находится в СИЗО, его состояние улучшилось — прокуратура
Категория
Украина
Дата публикации

Теракт на Закарпатье. Депутат-подрывник находится в СИЗО, его состояние улучшилось — прокуратура

Закарпатье
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Источник:  online.ua

Депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области Сергея Батрина, который в декабре 2023 года взорвал гранаты на одном из заседаний сельсовета, перевели из больницы в Ужгородский следственный изолятор. Об этом online.ua сообщила спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Где находится депутат-подрывник из Закарпатья

Спикер прокуратуры отметила, что состояние здоровья Батрина улучшилось, что позволяет дать толчок делу.

Сейчас, учитывая выводы медиков, состояние здоровья потерпевшего улучшилось и позволяет удерживать его в учреждении исполнения наказаний. Туда его перевели из одного из медицинских учреждений Ужгорода, — сказала Хижняк.

Она напомнила, что в рамках уголовного производства был назначен ряд экспертиз, по части из которых на сегодняшний день уже получены результаты.

В частности, речь идет и о судебно-психиатрической экспертизе. По словам Хижняк, остальные экспертизы продлятся еще минимум месяц.

Хижняк также подтвердила online.ua существование записки, написанной Батриным перед совершением преступления, о чем после инцидента писали некоторые СМИ. Содержание записки сейчас также изучают эксперты.

Что известно об инциденте в Корецком сельсовете на Закарпатье

15 декабря 2023 года 54-летний депутат Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области Сергей Батрин при неустановленных обстоятельствах взорвал 3 взрывных устройства.

Он якобы хотел повлиять на решение Керецковской территориальной общины и взорвал гранаты.

В результате взрывов телесные повреждения разной степени тяжести получили 23 человека, присутствующих в сессионном зале.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Двое пострадавших погибли.

Следователи квалифицируют этот инцидент по ч. 3 ст. 258 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Это преступление карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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