Теракт на Закарпатье. Депутат-подрывник никогда не воевал и не служил в ВСУ

54-летний депутат от «Слуги народа» Сергей Батрин, взорвавший 15 декабря три гранаты на заседании Керецковского сельского совета, не участвовал в боевых действиях. Совершенный им теракт привел к ранениям разной степени тяжести 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет, один пострадавший скончался.
Подрывник из Закарпатья никогда не служил в ВСУ
Теракт в Керецковском сельском совете был совершен ее депутатом Сергеем Батриным 15 декабря.
Сегодня Закарпатская ОВА провела брифинг, на котором сообщила о последствиях ужасающего инцидента.
Так, заместитель председателя Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал, что подозреваемый в теракте Батрин никогда не участвовал в боевых действиях.
Депутат Керецковского сельского совета, который взорвал три гранаты во время сессии сельсовета, в результате чего пострадали более 20 человек и один человек погиб, участия в боевых действиях не принимал и не служил в ВСУ. Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину депутат оформил опекунство над своей матерью.
Трое пострадавших от теракта – в тяжелом состоянии
В результате теракта в Керецках на Закарпатье в больнице до сих пор находятся почти два десятка человек, трое - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВ Анатолий Пшеничный.
По его словам, три человека до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии. Среди них и взрывник. Четырех пострадавших сегодня выпишут.
Также он отметил, что на сессии Керецковского сельсовета был медик, оказавший первую помощь – эти действия помогли сохранить жизнь многим людям.
По характеру травм у всех пострадавших диагностированы акубаротравмы и обломочные повреждения верхних и нижних конечностей и тела. У семи человек были повреждены сосуды, все прооперированы в течение первых двух часов.
Взрыв в сельсовете: что известно
15 декабря в селе Керецки в Закарпатье депутат взорвал три гранаты во время сессии сельского совета.
В результате взрыва, по разным данным, пострадали от 22 до 26 человек, один из депутатов позже погиб в больнице.
Правоохранители переквалифицировали дело как террористический акт, в результате которого погиб человек.
Суд уже избрал меру пресечения депутату-подрывнику: он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.
Сейчас депутат еще находится в больнице в Сваляве, он в тяжелом состоянии, имеет ранение ног.
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