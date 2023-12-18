Теракт на Закарпатье. Депутат-подрывник никогда не воевал и не служил в ВСУ

54-летний депутат от «Слуги народа» Сергей Батрин, взорвавший 15 декабря три гранаты на заседании Керецковского сельского совета, не участвовал в боевых действиях. Совершенный им теракт привел к ранениям разной степени тяжести 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет, один пострадавший скончался.

Подрывник из Закарпатья никогда не служил в ВСУ

Теракт в Керецковском сельском совете был совершен ее депутатом Сергеем Батриным 15 декабря.

Сегодня Закарпатская ОВА провела брифинг, на котором сообщила о последствиях ужасающего инцидента.

Так, заместитель председателя Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал, что подозреваемый в теракте Батрин никогда не участвовал в боевых действиях.

Депутат Керецковского сельского совета, который взорвал три гранаты во время сессии сельсовета, в результате чего пострадали более 20 человек и один человек погиб, участия в боевых действиях не принимал и не служил в ВСУ. Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину депутат оформил опекунство над своей матерью.

Человек не служил, не участвовал в боевых действиях. Проходил срочную службу в бывшем СССР, после начала полномасштабного вторжения человек оформил попечительство над своей матерью. Это история, которая реальна, – отметил Игорь Шинкарюк. Поделиться

Трое пострадавших от теракта – в тяжелом состоянии

В результате теракта в Керецках на Закарпатье в больнице до сих пор находятся почти два десятка человек, трое - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВ Анатолий Пшеничный.

После взрыва в учреждения здравоохранения обратились 23 человека. На сегодняшний день 19 человек находятся в Свалявской больнице, нескольких из них перевозят в специализированные медучреждения для оказания специализированной помощи, – сказал Пшеничный. Поделиться

По его словам, три человека до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии. Среди них и взрывник. Четырех пострадавших сегодня выпишут.

Я хочу поблагодарить медиков, которые сработали очень профессионально. Благодаря этому по состоянию на сегодняшний день имеем одну жертву теракта - мужчина скончался в больнице. К сожалению, из-за большой потери крови (до 40-45%) у него начались безвозвратные изменения в организме, его не смогли спасти, – проинформировал Пшеничный. Поделиться

Также он отметил, что на сессии Керецковского сельсовета был медик, оказавший первую помощь – эти действия помогли сохранить жизнь многим людям.

По характеру травм у всех пострадавших диагностированы акубаротравмы и обломочные повреждения верхних и нижних конечностей и тела. У семи человек были повреждены сосуды, все прооперированы в течение первых двух часов.

Взрыв в сельсовете: что известно

15 декабря в селе Керецки в Закарпатье депутат взорвал три гранаты во время сессии сельского совета.

В результате взрыва, по разным данным, пострадали от 22 до 26 человек, один из депутатов позже погиб в больнице.

Правоохранители переквалифицировали дело как террористический акт, в результате которого погиб человек.

Суд уже избрал меру пресечения депутату-подрывнику: он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас депутат еще находится в больнице в Сваляве, он в тяжелом состоянии, имеет ранение ног.