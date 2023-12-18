Теракт на Закарпатті. Депутат-підривник ніколи не воював і не служив у ЗСУ

54-річний депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин, який 15 грудня підірвав три гранати на засіданні Керецьківської сільської ради, не брав участі у бойових діях. Вчинений ним теракт призвів до поранень різного ступеню тяжкості 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років, один постраждалий помер.

Підривник з Закарпаття ніколи не служив в ЗСУ

Теракт у Керецьківській сільській раді було вчинено її депутатом Сергієм Батриним 15 грудня.

Сьогодні Закарпатська ОВА провела брифінг, на якому повідомила про наслідки жахливого інциденту.

Так, заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк розказав, що підозрюваний у теракті Батрин ніколи не брав участі у бойових діях.

Депутат Керецьківської сільської ради, який підірвав три гранати під час сесії сільради, внаслідок чого постраждало понад 20 людей та один чоловік загинув, участі у бойових діях не брав та не служив у ЗСУ. Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, депутат оформив опікунство над своєю матір’ю.

Людина не служила, не брала участі у бойових дій. Проходив строкову службу у колишньому СРСР, після початку повномасштабного вторгнення людина оформила опікунство над своєю матір’ю. Це історія, яка є реальною, – зазначив Ігор Шинкарюк. Поширити

Троє постраждалих від теракту – у важкому стані

Унаслідок теракту в Керецьках на Закарпатті в лікарні досі перебувають майже два десятки осіб, троє – у важкому стані.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний.

Після вибуху до закладів охорони здоров'я звернулися 23 людини. На сьогодні 19 людей знаходяться в Свалявській лікарні, кількох із них перевозять до спеціалізованих медзакладів для надання спеціалізованої допомоги, – сказав Пшеничний. Поширити

За його словами, троє осіб досі знаходяться в стабільно важкому стані. Серед них і підривник. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть.

Я хочу подякувати медикам, які спрацювали надзвичайно професійно. Завдяки цьому станом на сьогодні маємо одну жертву теракту - чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40-45%) в нього почалися безповоротні зміни в організмі, його не змогли врятувати, – поінформував Пшеничний. Поширити

Також він зазначив, що на сесії Керецьківської сільради був медик, який надав першу допомогу – ці дії допомогли зберегти життя багатьом людям.

За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла. У сімох осіб були пошкодження судин, всі прооперовані впродовж перших двох годин.

Вибух у сільраді: що відомо

15 грудня у селі Керецьки на Закарпатті депутат підірвав три гранати під час сесії сільської ради.

Внаслідок вибуху, за різними даними, постраждали від 22 до 26 людей, один із депутатів пізніше загинув у лікарні.

Правоохоронці перекваліфікували справу як терористичний акт, внаслідок якого загинула людина.

Суд вже обрав запобіжний захід депутату-підривнику: він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Наразі ж депутат ще перебуває у лікарні у Сваляві, він у важкому стані, має поранення ніг.