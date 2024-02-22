Палестинские террористы устроили теракт у Иерусалима. Есть жертвы

Утром в четверг, 22 февраля, на 1 трассе у Иерусалима неизвестные открыли стрельбу. Погибли от одного до трех человек, десять пострадали, трое террористов застрелены.

Возле Иерусалима произошел теракт

Трое террористов, приехавших на автомобиле, вышли из него и начали стрелять из автоматического оружия по машинам, стоявшим в пробке во время движения в сторону Иерусалима на 1-й трассе, - пишет издание. Поделиться

Двое террористов были застрелены на месте нападения, вскоре были обнаружены и застрелены третий террорист, который попытался скрыться.

Террористы на 1-й трассе были вооружены двумя автоматическими винтовками М-16, пистолетом-пулеметом "Карл Густав" и еще одним пистолетом. Была у одного из них и газовая граната, – добавляют журналисты.

מתי נבין? הניסוי כשל!!

פיגוע בכביש 1 ממעלה אדומים לכיוון ירושלים. 3 פצועים אנוש שני מחבלים נוטרלו. המשטרה: ״אנחנו מחפשים אחר נפגעים נוספים״. pic.twitter.com/EGyhvT0pkF — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) February 22, 2024

По данным издания, в результате теракта убит мужчина примерно 20 лет, пострадали десять человек, женщина 23 лет в тяжелом состоянии. Отметим, что данные о количестве жертв разнятся. В соцсетях пишут о трех погибших.

Теракты в Израиле

Теракты для Израиля уже стали обычным явлением. Только за ноябрь прошлого года здесь произошло пять терактов и нападений на израильтян.

Например, в Иерусалиме утром 30 ноября 2023 года неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки, расположенной недалеко от въезда в город. Сейчас известно о 8 раненых и одной погибшей.

Кроме того, 16 ноября 2023 года, на 60-й трассе, к югу от Иерусалима, трое террористов напали на людей. Их ликвидировали, но пять человек были ранены. А 6 ноября теракт произошел у Старого города Иерусалима. Тогда погибла 20-летняя младший сержант полиции. Еще один полицейский легко ранен. Террорист был застрелен.