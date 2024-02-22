Палестинские террористы устроили теракт у Иерусалима. Есть жертвы

Утром в четверг, 22 февраля, на 1 трассе у Иерусалима неизвестные открыли стрельбу. Погибли от одного до трех человек, десять пострадали, трое террористов застрелены.
Возле Иерусалима произошел теракт
Двое террористов были застрелены на месте нападения, вскоре были обнаружены и застрелены третий террорист, который попытался скрыться.
По данным издания, в результате теракта убит мужчина примерно 20 лет, пострадали десять человек, женщина 23 лет в тяжелом состоянии. Отметим, что данные о количестве жертв разнятся. В соцсетях пишут о трех погибших.
Теракты в Израиле
Теракты для Израиля уже стали обычным явлением. Только за ноябрь прошлого года здесь произошло пять терактов и нападений на израильтян.
Например, в Иерусалиме утром 30 ноября 2023 года неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки, расположенной недалеко от въезда в город. Сейчас известно о 8 раненых и одной погибшей.
Кроме того, 16 ноября 2023 года, на 60-й трассе, к югу от Иерусалима, трое террористов напали на людей. Их ликвидировали, но пять человек были ранены. А 6 ноября теракт произошел у Старого города Иерусалима. Тогда погибла 20-летняя младший сержант полиции. Еще один полицейский легко ранен. Террорист был застрелен.
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