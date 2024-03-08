Посольство США в России заявило о вероятности терактов в Москве
Категория
Мир
Дата публикации

Посольство США в России заявило о вероятности терактов в Москве

Москва
Читати українською
Источник:  Посольство США в РФ

Посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов из-за угрозы совершения экстремистами терактов в российской столице.

В США предупредили о вероятности терактов в Москве

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского диппредставительства в РФ.

Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов, говорится в сообщении.

Учитывая это, американская дипломатическая миссия призвала соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим людям.

Остальные детали возможных терактов в Москве не приводятся.

Великобритания также сообщила о вероятности терактов в Москве

Британское министерство опубликовало аналогичное предупреждение также порекомендовав граждан Соединенного Королевства избегать поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с полномасштабным российским вторжением в Украину.

МИД Великобритании назвал ситуацию в России "непредсказуемой" добавив, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

Германия предупредила об угрозе в Москве

Подобное предупреждение также опубликовало на своем сайте МИД Германии. Там подчеркнули, что гражданам Германии и людям с двойным гражданством (российским и немецким) настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время.

Кроме того, на сайте отмечено, что 8 марта 2024 года посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт на Закарпатье. Депутат-подрывник находится в СИЗО, его состояние улучшилось — прокуратура
Закарпатье
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Палестинские террористы устроили теракт у Иерусалима. Есть жертвы
теракт
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Контрразведка СБУ предотвратила совершение теракта агентом РФ в центре Запорожья — видео
СБУ
сбу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?