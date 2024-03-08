Посольство США в России заявило о вероятности терактов в Москве

Посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов из-за угрозы совершения экстремистами терактов в российской столице.
В США предупредили о вероятности терактов в Москве
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского диппредставительства в РФ.
Учитывая это, американская дипломатическая миссия призвала соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим людям.
Остальные детали возможных терактов в Москве не приводятся.
Великобритания также сообщила о вероятности терактов в Москве
Британское министерство опубликовало аналогичное предупреждение также порекомендовав граждан Соединенного Королевства избегать поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с полномасштабным российским вторжением в Украину.
МИД Великобритании назвал ситуацию в России "непредсказуемой" добавив, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.
Германия предупредила об угрозе в Москве
Подобное предупреждение также опубликовало на своем сайте МИД Германии. Там подчеркнули, что гражданам Германии и людям с двойным гражданством (российским и немецким) настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время.
Кроме того, на сайте отмечено, что 8 марта 2024 года посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.
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