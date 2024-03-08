Посольство США в России заявило о вероятности терактов в Москве

Посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов из-за угрозы совершения экстремистами терактов в российской столице.

В США предупредили о вероятности терактов в Москве

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского диппредставительства в РФ.

Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов, говорится в сообщении. Поделиться

Учитывая это, американская дипломатическая миссия призвала соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим людям.

Остальные детали возможных терактов в Москве не приводятся.

Великобритания также сообщила о вероятности терактов в Москве

Британское министерство опубликовало аналогичное предупреждение также порекомендовав граждан Соединенного Королевства избегать поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с полномасштабным российским вторжением в Украину.

МИД Великобритании назвал ситуацию в России "непредсказуемой" добавив, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

Германия предупредила об угрозе в Москве

Подобное предупреждение также опубликовало на своем сайте МИД Германии. Там подчеркнули, что гражданам Германии и людям с двойным гражданством (российским и немецким) настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время.

Кроме того, на сайте отмечено, что 8 марта 2024 года посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.