Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Есть погибшие — видео
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Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Есть погибшие — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

В России в Красногорске Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" произошла стрельба. Есть погибшие и раненые. В здании бушует пожар, рухнула крыша.

Стрельба и взрывы в «Крокус Сити Холле»: что известно

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Об этом пишет российское издание "Медуза".

По данным издания, 10-12 человек убиты, еще десятки ранены. При этом телеграмм-канал "112" утверждает, что 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холли". Официально количество погибших и раненых не называется.

Сегодня вечером перед началом мероприятия в концертном зале в городе Красногорск неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан, — заявили в Генпрокуратуре РФ.

Там добавили, что на месте происшествия координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в "Крокус Сити Холле", - сообщили в МЧС.

Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов, добавили в ведомстве.

По словам очевидцев, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар. Находившиеся в зале люди легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

Здание "Крокуса" подожгли, дым поднимается на многие метры. Сообщалось, что пожарные не могли сразу начать тушение и ожидали прибытия спецназовцев. Выжившие тем временем скрылись на минус 1 этаже, сообщали "Важные истории".

По данным телеграмм-канала Baza, в здании "Крокус Сити Холл", охваченном огнем, могли находиться до 100 человек. Часть людей могла скрыться на минус первом этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже.

В здании концертного зала разрушена крыша, сообщают очевидцы.

По данным "Медузы", площадь пожара в "Крокус Сити Холли" может составлять до трех тысяч квадратных метров.

В Красногорск в "Крокус Сити Холл" направлено более 50 бригад скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Госпитализированы первые пострадавшие.

В это же время, как сообщают местные СМИ, в России перестал работать Telegram, затруднена загрузка фото и видео.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

В здании концертного зала - штурм спецназа, слышна стрельба.

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