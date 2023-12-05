В ЕС предупредили о высокой угрозе терактов на Рождество

По словам Еврокомиссара по внутренним делам Львы Йоханссон, в период рождественских и новогодних праздников на территории стран ЕС будет сохраняться высокая угроза совершения терактов.

Что известно об угрозе терактов в странах ЕС на Рождество

Йоханссон отметила, что высокая угроза терактов на территории стран ЕС в период рождественских и новогодних праздников связана с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом между Израилем и террористами палестинской группировки ХАМАС из Сектора Газы.

"Учитывая войну между Израилем и ХАМАС и поляризацию, которую она вызывает в нашем обществе, а также предстоящий сезон отпусков, существует огромный риск террористических атак в Европейском Союзе", - подчеркнула Еврокомиссар. Поделиться

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Предупреждение было обнародовано после смертельного нападения у Эйфелевой башни в Париже в минувшие выходные.

Тогда мужчина, сторонник экстремистской группировки "Исламское государство", зарезал немецко-филиппинского туриста и ранил молотком еще двух человек.

По словам Львы Йоханссон, Еврокомиссия планирует выделить дополнительно 30 миллионов евро на усиление мер безопасности в особо уязвимых регионах.

Комментируя теракт в Париже, министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер выразила соболезнования Франции. По ее словам, это нападение подчеркивает, "насколько острой и серьезной является угроза, происходящая от исламистского терроризма, сейчас в ЕС".

Также глава МВД ФРГ добавила, что война в Секторе Газа и террор боевиков ХАМАС "усугубляют эту ситуацию".