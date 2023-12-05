В ЄС попередили про високу загрозу терактів на Різдво

За словами Єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоханссон, у період різдвяних та новорічних свят на території країн ЄС буде зберігатись висока загроза скоєння терактів.

Що відомо про загрозу терактів у країнах ЄС на Різдво

Йоханссон зазначила, що висока загроза скоєння терактів на території країн ЄС у період різдвяних та новорічних свят пов’язана із нестабільною ситуацією на Близькому Сході та конфліктом між Ізраїлем і терористами палестинського угруповання ХАМАС з Сектора Гази.

З огляду на війну між Ізраїлем та ХАМАС та поляризацію, яку вона викликає у нашому суспільстві, а також майбутній сезон відпусток, існує величезний ризик терористичних атак у Європейському Союзі, - наголосила Єврокомісар. Поширити

Що відомо про занепокоєнність Брюсселю загрозою терактів у ЄС

Попередження було оприлюднене після смертельного нападу біля Ейфелевої вежі в Парижі на минулих вихідних.

Тоді чоловік, прихильник екстремістського угрупування "Ісламська держава", зарізав німецько-філіппінського туриста та поранив молотком ще двох людей.

За словами Ільви Йоханссон, Єврокомісія планує виділити додатково 30 мільйонів євро на посилення заходів безпеки у особливо вразливих регіонах.

Коментуючи теракт у Парижі, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловила співчуття Франції. За її словами, цей напад підкреслює, "наскільки гострою і серйозною є загроза, що походить від ісламістського тероризму, нині в ЄС".

Також глава МВС ФРН додала, що війна в Секторі Газа та терор бойовиків ХАМАС "погіршують цю ситуацію".