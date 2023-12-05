В ЄС попередили про високу загрозу терактів на Різдво
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В ЄС попередили про високу загрозу терактів на Різдво

Поліція
Джерело:  Associated Press

За словами Єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоханссон, у період різдвяних та новорічних свят на території країн ЄС буде зберігатись висока загроза скоєння терактів. 

Що відомо про загрозу терактів у країнах ЄС на Різдво

Йоханссон зазначила, що висока загроза скоєння терактів на території країн ЄС у період різдвяних та новорічних свят пов’язана із нестабільною ситуацією на Близькому Сході та конфліктом між Ізраїлем і терористами палестинського угруповання ХАМАС з Сектора Гази.

З огляду на війну між Ізраїлем та ХАМАС та поляризацію, яку вона викликає у нашому суспільстві, а також майбутній сезон відпусток, існує величезний ризик терористичних атак у Європейському Союзі, - наголосила Єврокомісар.

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Попередження було оприлюднене після смертельного нападу біля Ейфелевої вежі в Парижі на минулих вихідних.

Тоді чоловік, прихильник екстремістського угрупування "Ісламська держава", зарізав німецько-філіппінського туриста та поранив молотком ще двох людей.

За словами Ільви Йоханссон, Єврокомісія планує виділити додатково 30 мільйонів євро на посилення заходів безпеки у особливо вразливих регіонах.

Коментуючи теракт у Парижі, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловила співчуття Франції. За її словами, цей напад підкреслює, "наскільки гострою і серйозною є загроза, що походить від ісламістського тероризму, нині в ЄС".

Також глава МВС ФРН додала, що війна в Секторі Газа та терор бойовиків ХАМАС "погіршують цю ситуацію".

Наші органи безпеки дуже тісно співпрацюють. Ми повинні зараз особливо уважно стежити за ісламістськими погрозами та разом із сусідніми країнами вживати заходів проти ісламістської пропаганди, - підкреслила глава МЗС Німеччини.

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