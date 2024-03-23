Посол Беларуси в РФ заявил, что террористы из Подмосковья направлялись к белорусской границе

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что спецслужбы его страны якобы помогали РФ поймать подозреваемых в стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой, которые могли бежать через белорусско-российскую границу.

Террористы из РФ двигались к границе с Беларусью

Крутой заявил журналистам, что руководитель белорусского Комитета государственной безопасности находился "на прямой связи" с коллегой из России.

И фактически, главной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую (российско-белорусскую, — ред.) границу. Эта задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности, — заявил посол. Поделиться

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что всех четырех стрелков в подмосковном "Крокус Сити Холл" задержали, когда они якобы пытались двигаться в сторону Украины, которая, по его словам, приготовила окно на границе, чтобы принять подозреваемых.

В ГУР назвали такие заявления «примитивной ложью, рассчитанной на идиотов и зазомбированного российского населения».

Стрельба "Крокус Сити Холл" в Московской области: что известно

Вечером 22 марта в концертном зале музыкального центра Крокус Сити Холл в Красногорске Московской области во время концерта группы "Пикник" произошла стрельба.

Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша. Российские СМИ заявляют, что в зал ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, открывшие стрельбу из автоматического оружия.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт — это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.