Посол Беларуси в РФ заявил, что террористы из Подмосковья направлялись к белорусской границе

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что спецслужбы его страны якобы помогали РФ поймать подозреваемых в стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой, которые могли бежать через белорусско-российскую границу.
Террористы из РФ двигались к границе с Беларусью
Крутой заявил журналистам, что руководитель белорусского Комитета государственной безопасности находился "на прямой связи" с коллегой из России.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что всех четырех стрелков в подмосковном "Крокус Сити Холл" задержали, когда они якобы пытались двигаться в сторону Украины, которая, по его словам, приготовила окно на границе, чтобы принять подозреваемых.
В ГУР назвали такие заявления «примитивной ложью, рассчитанной на идиотов и зазомбированного российского населения».
Стрельба "Крокус Сити Холл" в Московской области: что известно
Вечером 22 марта в концертном зале музыкального центра Крокус Сити Холл в Красногорске Московской области во время концерта группы "Пикник" произошла стрельба.
Также там вспыхнул пожар, рухнула крыша. Российские СМИ заявляют, что в зал ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, открывшие стрельбу из автоматического оружия.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. В то же время, российские пропагандисты и ФСБ обвинили в причастности Украину.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт — это сознательная провокация российских спецслужб по указанию Путина. В МИД также категорически отвергли обвинения в якобы причастности Киева.
По состоянию на 23 марта известно о 133 погибших. "Медуза" отмечает, что это самый большой теракт в России по количеству погибших после Беслана. Тогда из-за захвата бесланской школы №1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.
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