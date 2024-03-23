Путин впервые отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холл" — видео

23 марта нелегитимный президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу теракта, произошедшего в Подмосковье.

Как Путин комментирует стрельбу в «Крокус Сити Холл»

Российский диктатор объявил 24 марта днем национального траура

Кроме того, Путин цинично начал лгать, что якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.

Глава Кремля также публично пообещал установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".

Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы, — соврал нелегитимный президент РФ. Поделиться

Более того, диктатор заявил, что якобы планирует "объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом".

Что важно понимать, слова Путина об "окне в Украине" звучат абсурдно, поскольку террористам все равно пришлось бы пересекать российскую границу.

Заявление главы Кремля указывает на то, что версия властей РФ абсолютно лживая и нелогичная.

Власти РФ все активнее пытаются обвинить в совершении теракта Украину, несмотря на то, что разведка США не сомневается в том, что это дело рук ИГИЛ, и накануне предупреждали об этом Кремль.

Число погибших в результате теракта в России продолжает расти

По состоянию на 15:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».

Более того, власти РФ утверждают, что это не окончательное количество жертв.

На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, количество погибших в настоящее время составляет 143 человека, — пишут росСМИ. Поделиться

Несмотря на то, что ФСБ задержала граждан Таджикистана, якобы участвующих в теракте, она все равно продолжает обвинять Украину.