Путин впервые отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холл" — видео

23 марта нелегитимный президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу теракта, произошедшего в Подмосковье.
Как Путин комментирует стрельбу в «Крокус Сити Холл»
Российский диктатор объявил 24 марта днем национального траура
Кроме того, Путин цинично начал лгать, что якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.
Глава Кремля также публично пообещал установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".
Более того, диктатор заявил, что якобы планирует "объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом".
Что важно понимать, слова Путина об "окне в Украине" звучат абсурдно, поскольку террористам все равно пришлось бы пересекать российскую границу.
Заявление главы Кремля указывает на то, что версия властей РФ абсолютно лживая и нелогичная.
Власти РФ все активнее пытаются обвинить в совершении теракта Украину, несмотря на то, что разведка США не сомневается в том, что это дело рук ИГИЛ, и накануне предупреждали об этом Кремль.
Число погибших в результате теракта в России продолжает расти
По состоянию на 15:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».
Более того, власти РФ утверждают, что это не окончательное количество жертв.
Несмотря на то, что ФСБ задержала граждан Таджикистана, якобы участвующих в теракте, она все равно продолжает обвинять Украину.
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