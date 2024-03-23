Путин впервые отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холл" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Путин впервые отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холл" — видео

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

23 марта нелегитимный президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу теракта, произошедшего в Подмосковье.

Как Путин комментирует стрельбу в «Крокус Сити Холл»

Российский диктатор объявил 24 марта днем национального траура

Кроме того, Путин цинично начал лгать, что якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.

Глава Кремля также публично пообещал установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".

Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы, — соврал нелегитимный президент РФ.

Более того, диктатор заявил, что якобы планирует "объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом".

Что важно понимать, слова Путина об "окне в Украине" звучат абсурдно, поскольку террористам все равно пришлось бы пересекать российскую границу.

Заявление главы Кремля указывает на то, что версия властей РФ абсолютно лживая и нелогичная.

Власти РФ все активнее пытаются обвинить в совершении теракта Украину, несмотря на то, что разведка США не сомневается в том, что это дело рук ИГИЛ, и накануне предупреждали об этом Кремль.

Число погибших в результате теракта в России продолжает расти

По состоянию на 15:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».

Более того, власти РФ утверждают, что это не окончательное количество жертв.

На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, количество погибших в настоящее время составляет 143 человека, — пишут росСМИ.

Несмотря на то, что ФСБ задержала граждан Таджикистана, якобы участвующих в теракте, она все равно продолжает обвинять Украину.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ показала задержание якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — видео
фсб
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР отреагировали на обвинения РФ в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
В ГУР отреагировали на обвинения РФ в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в "Крокус Сити Холл" — резко возросло количество погибших
Теракт в "Крокус Сити Холл"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?