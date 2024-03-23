ФСБ показала задержание якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ФСБ показала задержание якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — видео

фсб
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Источник:  online.ua

Утром 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому диктатору Владимиру Путину о задержании якобы террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл". Уже опубликовано видео их допроса.

ФСБ задержала мужчин, подозреваемых в совершении нападения в Подмосковье

На видео видно, как бойцы ФСБ оцепили двух мужчин, которые, по предварительным данным, являются гражданами Таджикистана.

Они под дулом автоматов признают свою причастность к преступлению, а также утверждают, что за это им обещали 1 млн рублей.

Половину суммы они, дескать, уже получили авансом.

Заказчиком теракта, по их словам, является “помощник проповедника”, который написал задержанным в Телеграмме еще за месяц до событий в «Крокус Сити Холл».

Никаких имен и фамилий заказчика во время видео не было названо.

Также им направили оружие и дали наведение на цель и время, — пишут росСМИ.

ФСБ утверждают, что преступники якобы пытались скрыться и направлялись в сторону российско-украинской границы.

Террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Теракт в "Крокус сити холл" был тщательно спланирован. Спецслужбы продолжают работу по выявлению пособий террористов, — врут в ФСБ.

Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Что сейчас известно

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек, однако количество жертв может возрасти.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

Более того, ответственность за теракт почти сразу на себя взял "ИГИЛ", однако Москва продолжает игнорировать эти заявления.

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