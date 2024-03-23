ФСБ заявляет о задержании якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — фото и видео
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ФСБ заявляет о задержании якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — фото и видео

ФСБ
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Источник:  online.ua

Утром 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину о задержании якобы террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл".

Теракта в «Крокус Сити Холл». ФСБ задержала 11 человек

Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно принимавших участие в совершении теракта, — сказано в заявлении пресс-службы Кремля.

23 марта в сети опубликовали фото и ориентировку на 4 из 6 подозреваемых в теракте, якобы являющихся гражданами Таджикистана.

После этого Госавтоинспекция РФ заявила об ограничении движения транспорта на участке трассы М-3 "Украина" в Брянской области.

МИД Таджикистана назвало фейком информацию о причастности своих граждан республики к теракту в Подмосковье.

Отмечаем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулированной ныне фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России, — заявили в МИД Таджикистана.

Впоследствии депутат Госдумы РФ Хинштейн подтвердил информацию об обнаружении автомобиля террористов в Брянской области.

По предварительной информации, "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в районе села Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию правоохранителей и попыталась скрыться.

После этого началась стрельба, а машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные исчезли в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. В настоящее время розыск остальных преступников продолжается.

Хинштейн также утверждает, что в салоне «Рено» обнаружен пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорт граждан Таджикистана.

Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Последние подробности

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 93 человека, однако количество жертв может еще возрасти.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы во время нападения использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые, — утверждает Следователь РФ.

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