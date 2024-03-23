ФСБ заявляє про затримання нібито учасників теракту у «Крокус Сіті Холі» — фото та відео
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ФСБ заявляє про затримання нібито учасників теракту у «Крокус Сіті Холі» — фото та відео

ФСБ
Джерело:  online.ua

Вранці 23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну про затримання нібито терористів, які влаштували стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холлі."

Теракту у «Крокус Сіті Холі». ФСБ затримала 11 людей

Директор ФСБ Бортніков доповів Путіну про затримання 11 людей, усіх чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь у здійсненні теракту, — йдеться в заяві пресслужби Кремля.

23 березня у мережі опублікували фото та орієнтування на 4 із 6 підозрюваних у теракті, які нібито є громадянами Таджикистану.

Після цього Державтоінспекція РФ заявила про обмеження руху транспорту на ділянці траси М-3 «Україна» в Брянській області.

МЗС Таджикистану назвало фейком інформацію про причетність громадян республіки до теракту в Підмосков'ї

Наголошуємо, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану. У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджується державними органами Росії, — заявили в МЗС Таджикистану.

Згодом депутат Держдуми РФ Хінштейн підтвердив інформацію про виявлення автомобіля терористів у Брянській області.

За попередньою інформацією, «Рено», на якому пересувалися підозрювані, виявили вночі в районі села Хацунь Карачівського району Брянської області. Машина не зупинилася на вимогу правоохоронців і спробувала втекти.

Після цього почалася стрілянина, а машина перекинулася. Одного терориста було затримано на місці, решта зникла в лісі. В результаті пошуків приблизно о 3.50 було виявлено та затримано другого підозрюваного.

Хінштейн також стверджує, що в салоні «Рено» знайдено пістолет «ПМ», магазин до автомату «АКМ» та паспорт громадян Таджикистану.

Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Останні подробиці

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 93 людини, однак кількість жертв може ще зрости.

За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

Попередні підсумки огляду приміщень концертної зали свідчать про те, що терористи під час нападу використовували автоматичну зброю, яку поряд із залишеними боєприпасами виявлено та вилучено слідчими СКР.

Також встановлено, що терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертного залу, де знаходилися глядачі, у тому числі поранені, — стверджує Слідком РФ.

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