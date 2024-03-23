Вранці 23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну про затримання нібито терористів, які влаштували стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холлі."
Теракту у «Крокус Сіті Холі». ФСБ затримала 11 людей
23 березня у мережі опублікували фото та орієнтування на 4 із 6 підозрюваних у теракті, які нібито є громадянами Таджикистану.
Після цього Державтоінспекція РФ заявила про обмеження руху транспорту на ділянці траси М-3 «Україна» в Брянській області.
МЗС Таджикистану назвало фейком інформацію про причетність громадян республіки до теракту в Підмосков'ї
Згодом депутат Держдуми РФ Хінштейн підтвердив інформацію про виявлення автомобіля терористів у Брянській області.
За попередньою інформацією, «Рено», на якому пересувалися підозрювані, виявили вночі в районі села Хацунь Карачівського району Брянської області. Машина не зупинилася на вимогу правоохоронців і спробувала втекти.
Після цього почалася стрілянина, а машина перекинулася. Одного терориста було затримано на місці, решта зникла в лісі. В результаті пошуків приблизно о 3.50 було виявлено та затримано другого підозрюваного.
Хінштейн також стверджує, що в салоні «Рено» знайдено пістолет «ПМ», магазин до автомату «АКМ» та паспорт громадян Таджикистану.
Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Останні подробиці
Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 93 людини, однак кількість жертв може ще зрости.
За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.
Попередні підсумки огляду приміщень концертної зали свідчать про те, що терористи під час нападу використовували автоматичну зброю, яку поряд із залишеними боєприпасами виявлено та вилучено слідчими СКР.
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