ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Холі» — у США відреагували
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ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Холі» — у США відреагували

теракт у «Крокус Сіті Холі»
Джерело:  CBS News

Вночі 22 березня угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холі" в Росії. Американський чиновник заявив CBS News, що ця заява є правдивою.

ІДІЛ міг влаштувати теракт у «Крокус Сіті Холі»

Вперше заява терористів була опублікована на афілійованих каналах у соціальних мережах.

Першим її оприлюднило інформаційне агентство Aamaq.

У заяві йдеться про те, що група напала на велике зібрання християн на околиці російської столиці Москви, убивши та поранивши сотні людей.

За словами американського чиновника, який говорив з CBS News на умовах анонімності, у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави.

Ба більше, інсайдер стверджує, що в офіційного Вашингтона немає підстав сумніватися в цих заявах.

Він також додав, що Штати передали Росії розвідувальні дані про можливий напад відповідно до вимоги розвідувального товариства «Обов’язок попереджати».

До слова, російська влада уже безпідставно почала звинувачувати у скоєнні теракту Україну, а замовником назвала США.

Кремль продовжує ігнорувати заяви ІДІЛ.

Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Останні подробиці

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї 5 озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак кількість жертв може бути більшою.

В адміністрації президента США заперечили причетність України до інциденту в "Крокус Сіті хол".

Також звинувачення РФ відкинув Офіс президента України.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Що цікаво, реакції на теракт з боку диктатора Володимира Путіна досі не було.

Натомість пропагандисти показують старе відео 1999 року, коли він обіцяв “мочити у сортирах” терористів.

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