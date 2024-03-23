Вночі 22 березня угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холі" в Росії. Американський чиновник заявив CBS News, що ця заява є правдивою.
ІДІЛ міг влаштувати теракт у «Крокус Сіті Холі»
Вперше заява терористів була опублікована на афілійованих каналах у соціальних мережах.
Першим її оприлюднило інформаційне агентство Aamaq.
У заяві йдеться про те, що група напала на велике зібрання християн на околиці російської столиці Москви, убивши та поранивши сотні людей.
За словами американського чиновника, який говорив з CBS News на умовах анонімності, у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність Ісламської держави.
Ба більше, інсайдер стверджує, що в офіційного Вашингтона немає підстав сумніватися в цих заявах.
Він також додав, що Штати передали Росії розвідувальні дані про можливий напад відповідно до вимоги розвідувального товариства «Обов’язок попереджати».
До слова, російська влада уже безпідставно почала звинувачувати у скоєнні теракту Україну, а замовником назвала США.
Кремль продовжує ігнорувати заяви ІДІЛ.
Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Останні подробиці
Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї 5 озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак кількість жертв може бути більшою.
В адміністрації президента США заперечили причетність України до інциденту в "Крокус Сіті хол".
Також звинувачення РФ відкинув Офіс президента України.
У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.
Що цікаво, реакції на теракт з боку диктатора Володимира Путіна досі не було.
Натомість пропагандисти показують старе відео 1999 року, коли він обіцяв “мочити у сортирах” терористів.
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