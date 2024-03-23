Ночью 22 марта группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в подмосковном "Крокусе Сити Холл" в России. Американский чиновник заявил CBS News, что это заявление правдиво.

ИГИЛ мог устроить теракт в «Крокус Сити Холл»

Впервые заявление террористов опубликовано на аффилированных каналах в социальных сетях.

Первым его обнародовало информационное агентство Aamaq.

В заявлении речь идет о том, что группа напала на большое собрание христиан на окраине российской столицы Москвы, убив и ранив сотни людей.

По словам американского чиновника, говорившего с CBS News на условиях анонимности, в США есть разведданные, подтверждающие ответственность Исламского государства.

Более того, инсайдер утверждает, что у официального Вашингтона нет оснований сомневаться в этих заявлениях.

Он также добавил, что Штаты передали России разведывательные данные о возможном нападении в соответствии с требованием разведывательного общества «Обязанность предупреждать».

К слову, российские власти уже безосновательно начали обвинять в совершении теракта Украину, а заказчиком назвали США.

Кремль продолжает игнорировать заявления ИГИЛ.

Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Последние подробности

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье 5 вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 70 человек, однако количество жертв может быть больше.

В администрации президента США отрицают причастность Украины к теракту в РФ.

Также обвинение России отбросил Офис президента Украины.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Что интересно, реакции на теракт со стороны диктатора Владимира Путина до сих пор не было.

Пропагандисты показывают старое видео 1999 года, когда он обещал «мочить в сортирах» террористов.