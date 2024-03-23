Теракт в "Крокус Сити Холл". Роспропаганда показала фейковое видео с Даниловым

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", в подмосковном Красногорске, произошел теракт, жертвами которого стали десятки гражданских. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Несмотря на это, российская пропаганда делает все возможное, чтобы обвинить во всем Украину, которая ником образом не причастна к этому событию.

На РосТВ показали дипфейк секретаря СНБО Алексея Данилова

В прямом эфире российского телеканала НТВ кремлевские пропагандисты показали фейковое видео, где секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы "подтвердил причастность киевского режима" к теракту в "Крокус Сити Холл"

Весело ли сегодня в Москве? Я думаю, что это очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать почаще. Все же братский народ, а родственников нужно чаще радовать, чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить, — говорит якобы секретарь СНБО в фейковом видео. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что вечером 22 марта в эфире украинского телемарафона работали другие ведущие, а Данилов не был гостем.

Кроме того, указано, что часть ролика с телеведущими взята из эфира от 16 марта, когда их собеседником был глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Кроме НТВ, ролик распространил, например, телеграмм канал телеканала «Звезда».

Вероятно, видео с Даниловым может быть поддельным. Украинская сторона утверждает, что оно создано с помощью технологии "дипфейк" или относится к старым выступлениям секретаря. Подлинность видео остается под вопросом, — написал позже телеканал. Поделиться

Фото: скриншот

Теракт в “Крокус Сити Холл” 22 марта. Что известно

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 70 человек, однако это не окончательные данные.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой.

Кроме того, он отметил отсутствие каких-либо признаков причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.

На происходящее в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, отметил непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что стрельба в "Крокус Сити Холл" является плодом деятельности страны-террориста России.