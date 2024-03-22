Теракт в "Крокус Сити Холл". Кого обвинит Путин

Кровавый теракт под Москвой в концертном зале "Крокус Сити Холл" с десятками погибших произошел вечером 22 марта. Российские власти уже начали искать виновных.

Теракт в "Крокус Сити Холл": кого обвиняют россияне

В городе Красногорске Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после стрельбы в «Крокусе».

А путинские пропагандисты, такие, как одиозная Скабеева, уже разгоняют кремлевские нарративы. Один из них — якобы американские и британские спецслужбы "анонсировали" этот теракт, "знали, готовили, одобряли".

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В США предупреждали о вероятности терактов в Москве

Посольство США в России призвало соотечественников 8 марта избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов из-за угрозы совершения экстремистами терактов в российской столице.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского диппредставительства в РФ.

Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать крупных собраний в течение следующих 48 часов, говорится в сообщении.

Учитывая это, американская дипломатическая миссия призвала соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим людям.

Остальные детали возможных терактов в Москве не приводятся.

Украина не причастна к теракту в Красногорске

Украина не имеет отношения к событиям в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) в России, где сегодня вечером произошла стрельба. Данные события имеют признаки террора, что руководство страны-агрессоры практикует против собственного населения.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк .

В то же время представитель ОП напомнил, что Кремль неоднократно совершал различные теракты в российских городах, в том числе с целью провокации. В этом контексте Подоляк привел пример "Норд-Оста" в октябре 2002 года, который называют терактом на Дубровке в Москве. Поделиться

Комментарий ГУР по поводу теракта в российском концертном зале

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждала международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против своих граждан хочет ее завершить. Андре Юсов Спикер ГУР

Реакция украинских соцсетей на события в "Крокус Сити Холл"

Украинский общественный деятель Дмитрий Золотухин заметил, что американские спецслужбы, вероятно, были в курсе подготовки теракта.

9 марта 2024 года посольство США в Москве порекомендовало не ходить на публичные мероприятия, потому что будет "рязанский сахар умножен на норд ост под соусом каширского шоссе". 13 дней и получаем Крокус Холл. Конечно, найдут "визитки Яроша" Вне всякого сомнения будут заламывания рук "народная война". Мобилизацию объявят в ближайшие дни. Поделиться

Известная украинская блоггерша и волонтер Елена Монова тоже напомнила, что сегодняшние события в России являются повторением терактов РФ в Норд-Осте и Беслане.

Российские добровольческие силы подчеркнули свою непричастность к теракту

Представители РДК отрицают, что бойцы подразделения причастны к теракту “Крокус Сити Холл”.

Конечно же, это точно не мы, — заявил "Новой газете Европа" представитель РДК. Поделиться

Боец ЛСР Алексей Барановский провел параллели со Второй Чеченской войной и безусловным "следом" российских спецслужб.

Мы помним, как путинский режим и его спецслужбы готовили почву для Второй Чеченской войны. Глядя на сегодняшние кадры из Крокус сети, невозможно избавиться от ощущения исторического дежавю. По всей вероятности, и этот теракт организован российскими спецслужбами. Если это так, то можно с уверенностью ожидать, что ответственность за этот теракт будет возложена на украинцев или на вооруженную российскую оппозицию.

ЛСР также сделал официальное заявление по поводу теракта в России.

В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией.

Теракт готовился. Его медийное освещение тоже.

Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. «Рязанский сахар» — метод не поддерживаемого силовиками Путина и против которого ведем борьбу. Поделиться

Сибирский батальон также сделал заявление, в котором указал, что теракт под Москвой — провокация российских спецслужб.

Реакция мира на теракт в Подмосковье

Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

White House spokesman John Kirby on mass shooting in Moscow: "Our thoughts obviously are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack … There is no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in this shooting." pic.twitter.com/DgY06ZutcK — CSPAN (@cspan) March 22, 2024

Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы стараемся получить больше информации. Кадры просто ужасающие, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)», — сказал представитель Белого дома, назвав произошедшее «ужасной атакой». Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США

Кирби также заявил, что США не имели заранее информации о теракте в Москве.

Отвечая на вопрос о том, может Украина стоит за атакой в «Крокус Сити Холли», представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-то связаны с терактом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Кирби.

США следовало немедленно передать данные по поводу теракта российской стороне, если они располагали ими.

Стрельба и взрывы в «Крокус Сити Холле»: что известно

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Сегодня вечером перед началом мероприятия в концертном зале в городе Красногорск неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан, — заявили в Генпрокуратуре РФ.

По словам очевидцев, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар. Находившиеся в зале люди легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

Позже спецназ начал штурм постройки концертного зала.