Теракт у «Крокус Сіті Холі». Кого звинуватить Путін

Кривавий теракт під Москвою у концертній залі “Крокус Сіті Хол” з десятками загиблих стався увечері 22 березня. Російська влада вже почала шукати винних.
Теракт у “Крокус Сіті Хол”: кого звинувачують росіяни
У місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.
СК РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт після стрілянини в «Крокусі».
А путінські пропагандисти, такі, як одіозна Скабєєва, вже розганяють кремлівські наративи. Один з них - нібито американські і британські спецслужби “анонсували” цей теракт, “знали, готували, схвалювали”.
В США попереджали про ймовірність терактів у Москві
Посольство США у Росії закликало співвітчизників 8 березня уникати скупчень людей у найближчі 48 годин через загрозу здійснення екстремістами терактів у російській столиці.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті американського диппредставництва у РФ.
Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, — йдеться у повідомленні.
З огляду на це американська дипломатична місія закликала співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.
Інші деталі можливих терактів у Москві не наводяться.
Україна не причетна до теракту у Красногорську
Україна не причетна до подій у підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) в Росії, де сьогодні ввечері сталася стрілянина. Дані події мають ознаки терору, що керівництво країни-агресорки практикує проти власного населення.
Про це повідомляє радника глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Коментар ГУР з приводу теракту у російській концертній залі
В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
Реакція українських соцмереж на події у “Крокус Сіті Холі”
Український громадський діяч Дмитро Золотухін зауважив, що американські спецслужби, ймовірно, були в курсі підготовки теракту.
Відома українська блогерка і волонтерка Олена Монова теж нагадала, що сьогоднішні події у Росії є повторенням терактів РФ у Норд-Ості та Беслані.
Російські добровольчі сили підкреслили свою непричетність до теракту
Представники РДК заперечують, що бійці підрозділу причетні до теракту «Крокус Сіті Холлі».
Боєць ЛСР Олексій Барановський провів паралелі з Другою Чеченською війною і безумовним “слідом” російських спецслужб.
Ми пам'ятаємо, як путінський режим та його спецслужби готували ґрунт для Другої Чеченської війни. Дивлячись на сьогоднішні кадри з Крокус сіті, неможливо позбутися відчуття історичного дежавю. Цілком імовірно, що і цей теракт організовано російськими спецслужбами. Якщо це так, то можна з упевненістю очікувати на те, що відповідальність за цей теракт буде покладено на українців або на збройну російську опозицію.
ЛСР також зробив офіційну заяву з приводу теракту у Росії.
У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією.
Теракт готувався. Його медійне освітлення теж.
“Сибирський батальйон” також зробив заяву, у якій вказав, що теракт під Москвою - провокація російських спецслужб.
Реакція світу на теракт у Підмосков’ї
Адміністрація президента США Джо Байдена висловила співчуття загиблим та постраждалим під час теракту в концертній залі «Крокус Сіті Холл» у Москві
Про це на брифінгу з журналістами заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Кірбі також заявив, що США не мали заздалегідь інформації про теракт у Москві.
Відповідаючи на запитання про те, чи може Україна стоять за атакою в «Крокус Сіті Холлі», представник Білого дому сказав, що на даний момент немає жодних даних про те, що Україна чи українці якось пов'язані з терактом.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова відповіла Кірбі.
США слід було негайно передати дані з приводу теракту російській стороні, якщо вони мали їх в своєму розпорядженні.
Стрілянина та вибухи у «Крокус Сіті Холі»: що відомо
Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську стався теракт у концертному залі “Крокус Сіті Хол”.
Сьогодні ввечері перед початком заходу в концертному залі в місті Красногорськ невідомі чоловіки в камуфляжному одязі увірвалися в будівлю і почали стрілянину. Кількість постраждалих уточнюється, у будівлі розважального центру почалася пожежа, триває евакуація громадян, — заявили у Генпрокуратурі РФ.
За словами очевидців, нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися поповзом. Багатьом вдалося вибратися.
Пізніше спецназ почав штурм будівлі концертного залу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-