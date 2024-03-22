Теракт у «Крокус Сіті Холі». Кого звинуватить Путін

Кривавий теракт під Москвою у концертній залі “Крокус Сіті Хол” з десятками загиблих стався увечері 22 березня. Російська влада вже почала шукати винних.

Теракт у “Крокус Сіті Хол”: кого звинувачують росіяни

У місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.

СК РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт після стрілянини в «Крокусі».

А путінські пропагандисти, такі, як одіозна Скабєєва, вже розганяють кремлівські наративи. Один з них - нібито американські і британські спецслужби “анонсували” цей теракт, “знали, готували, схвалювали”.

online.ua

В США попереджали про ймовірність терактів у Москві

Посольство США у Росії закликало співвітчизників 8 березня уникати скупчень людей у найближчі 48 годин через загрозу здійснення екстремістами терактів у російській столиці.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті американського диппредставництва у РФ.

Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, — йдеться у повідомленні.

З огляду на це американська дипломатична місія закликала співвітчизників уникати скупчень людей та придивлятися до оточуючих людей.

Інші деталі можливих терактів у Москві не наводяться.

Україна не причетна до теракту у Красногорську

Україна не причетна до подій у підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) в Росії, де сьогодні ввечері сталася стрілянина. Дані події мають ознаки терору, що керівництво країни-агресорки практикує проти власного населення.

Про це повідомляє радника глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Натомість представник ОП нагадав, що Кремль неодноразово здійснював різні теракти у російських містах, зокрема з метою провокації. У цьому контексті Подоляк навів приклад, зокрема, "Норд-Оста" у жовтні 2002 року, що називають терактом на Дубровці у Москві. Поширити

Коментар ГУР з приводу теракту у російській концертній залі

В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити. Андрі Юсов Спікер ГУР

Реакція українських соцмереж на події у “Крокус Сіті Холі”

Український громадський діяч Дмитро Золотухін зауважив, що американські спецслужби, ймовірно, були в курсі підготовки теракту.

9 березня 2024 року посольство США в Москві порекомендувало не ходити на публічні заходи, бо буде "рязанський цукор помножений на норд ост під соусом каширського шосе". 13 днів і отримуємо Крокус Холл. Звичайно, знайдуть "візитки Яроша" Поза всяким сумнівом будуть заламування рук "народная вайня". Мобілізацію оголосять найближчими днями. Поширити

Відома українська блогерка і волонтерка Олена Монова теж нагадала, що сьогоднішні події у Росії є повторенням терактів РФ у Норд-Ості та Беслані.

Російські добровольчі сили підкреслили свою непричетність до теракту

Представники РДК заперечують, що бійці підрозділу причетні до теракту «Крокус Сіті Холлі».

Звичайно ж, це точно не ми, — заявив "Новій газеті Європа" представник РДК. Поширити

Боєць ЛСР Олексій Барановський провів паралелі з Другою Чеченською війною і безумовним “слідом” російських спецслужб.

Ми пам'ятаємо, як путінський режим та його спецслужби готували ґрунт для Другої Чеченської війни. Дивлячись на сьогоднішні кадри з Крокус сіті, неможливо позбутися відчуття історичного дежавю. Цілком імовірно, що і цей теракт організовано російськими спецслужбами. Якщо це так, то можна з упевненістю очікувати на те, що відповідальність за цей теракт буде покладено на українців або на збройну російську опозицію.

ЛСР також зробив офіційну заяву з приводу теракту у Росії.

У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією.

Теракт готувався. Його медійне освітлення теж.

Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. «Рязанський цукор» — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу. Поширити

“Сибирський батальйон” також зробив заяву, у якій вказав, що теракт під Москвою - провокація російських спецслужб.

Реакція світу на теракт у Підмосков’ї

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила співчуття загиблим та постраждалим під час теракту в концертній залі «Крокус Сіті Холл» у Москві

Про це на брифінгу з журналістами заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

White House spokesman John Kirby on mass shooting in Moscow: "Our thoughts obviously are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack … There is no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in this shooting." pic.twitter.com/DgY06ZutcK — CSPAN (@cspan) March 22, 2024

Ми всі бачимо повідомлення та відеокадри з Москви. Ми намагаємось отримати більше інформації. Кадри просто жахливі, їх дуже тяжко бачити. Це буде важкий день, наші думки з ними (сім'ями загиблих та постраждалих)», — сказав представник Білого дому, назвавши те, що сталося, “жахливою атакою”. Джон Кірбі Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США

Кірбі також заявив, що США не мали заздалегідь інформації про теракт у Москві.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Україна стоять за атакою в «Крокус Сіті Холлі», представник Білого дому сказав, що на даний момент немає жодних даних про те, що Україна чи українці якось пов'язані з терактом.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова відповіла Кірбі.

США слід було негайно передати дані з приводу теракту російській стороні, якщо вони мали їх в своєму розпорядженні.

Стрілянина та вибухи у «Крокус Сіті Холі»: що відомо

Ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську стався теракт у концертному залі “Крокус Сіті Хол”.

Сьогодні ввечері перед початком заходу в концертному залі в місті Красногорськ невідомі чоловіки в камуфляжному одязі увірвалися в будівлю і почали стрілянину. Кількість постраждалих уточнюється, у будівлі розважального центру почалася пожежа, триває евакуація громадян, — заявили у Генпрокуратурі РФ.

За словами очевидців, нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися поповзом. Багатьом вдалося вибратися.

Пізніше спецназ почав штурм будівлі концертного залу.