Теракт у «Крокус Сіті Холі». Роспропаганда показала фейкове відео з Даніловим
Категорія
Світ
Дата публікації

Теракт у «Крокус Сіті Холі». Роспропаганда показала фейкове відео з Даніловим

Олексій Данілов
Джерело:  online.ua

22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську стався теракт, жертвами якого стали десятки цивільних. Точна кількість загиблих досі невідома. Попри це, російська пропаганда робить усе можливе, щоб звинуватити у всьому Україну, яка жодним чином не причетна до цієї події.

На росТБ показали діпфейк секретаря РНБО Олексія Данілова

В прямому етері російського телеканалу НТВ кремлівські пропагандисти показали фейкове відео, де секретар РНБО України Олексій Данілов нібито «підтвердив причетність київського режиму» до теракту у «Крокус Сіті Холлі»

Весело сьогодні у Москві? Я думаю, що дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо їм влаштовувати частіше. Все ж таки братський народ, а родичів треба частіше радувати, частіше до них у гості ходити. Значить, ходитимемо, — каже нібито секретар РНБО. у фейковому відео.

Журналісти звертають увагу на те, що ввечері 22 березня в ефірі українського телемарафону працювали інші ведучі, а Данилов не був гостем.

Окрім того, наголошується, що частина ролика з телеведучими запозичена з ефіру від 16 березня, коли їхнім співрозмовником був глава ГУР МОУ Кирило Буданов.

Крім НТВ, ролик поширив, наприклад, телеграм-канал телеканалу «Зірка».

Ймовірно, відео з Даниловим може бути підробленим. Українська сторона стверджує, що вона створена за допомогою технології "діпфейк" або належить до старих виступів секретаря. Справжність відео залишається під питанням, — написав пізніше телеканал.

Діпфейк Данілова
Фото: скриншот

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак це не остаточні дані.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Окрім того, він наголосив на відсутності будь-яких ознак причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.

Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті Хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у «Крокус Сіті Холі». Кого звинуватить Путін
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР назвали теракт у "Крокус Сіті Холі" провокацією спецслужб за вказівкою Путіна
ГУР
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
«Рязанський цукор» або Путінський самостріл. Що треба знати про теракт у «Крокус Сіті Холі»
Пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?