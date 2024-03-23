Теракт у «Крокус Сіті Холі». Роспропаганда показала фейкове відео з Даніловим

22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську стався теракт, жертвами якого стали десятки цивільних. Точна кількість загиблих досі невідома. Попри це, російська пропаганда робить усе можливе, щоб звинуватити у всьому Україну, яка жодним чином не причетна до цієї події.

На росТБ показали діпфейк секретаря РНБО Олексія Данілова

В прямому етері російського телеканалу НТВ кремлівські пропагандисти показали фейкове відео, де секретар РНБО України Олексій Данілов нібито «підтвердив причетність київського режиму» до теракту у «Крокус Сіті Холлі»

Весело сьогодні у Москві? Я думаю, що дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо їм влаштовувати частіше. Все ж таки братський народ, а родичів треба частіше радувати, частіше до них у гості ходити. Значить, ходитимемо, — каже нібито секретар РНБО. у фейковому відео. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що ввечері 22 березня в ефірі українського телемарафону працювали інші ведучі, а Данилов не був гостем.

Окрім того, наголошується, що частина ролика з телеведучими запозичена з ефіру від 16 березня, коли їхнім співрозмовником був глава ГУР МОУ Кирило Буданов.

Крім НТВ, ролик поширив, наприклад, телеграм-канал телеканалу «Зірка».

Ймовірно, відео з Даниловим може бути підробленим. Українська сторона стверджує, що вона створена за допомогою технології "діпфейк" або належить до старих виступів секретаря. Справжність відео залишається під питанням, — написав пізніше телеканал. Поширити

Фото: скриншот

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак це не остаточні дані.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Окрім того, він наголосив на відсутності будь-яких ознак причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.

Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті Хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.