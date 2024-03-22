«Рязанський цукор» або Путінський самостріл. Що треба знати про теракт у «Крокус Сіті Холі»

Кривавий теракт у “Крокус Сіті Холі” у Красногорську з десятками загиблих і сотнями поранених – зовсім не є якоюсь надзвичайною ситуацією для Росії. Дуже схожа на сьогоднішню подія вже відбувалася при правлінні російського диктатора Володимира Путіна і отримала назву “Рязанський цукор”.

“Рязанський цукор” як модель теракту у путінській Росії

У коментарях до новин з підмосковного ТЦ “Крокус СІті Хол” жартують про «рязанський цукор».

Нагадаємо, що у 1999 році в Рязані у підвалі однієї з багатоповерхівок знайшли мішки з гексогеном. Тоді місцеве ФСБ відзвітувало, що готувався теракт. Проте за кілька днів московське ФСБ заявило, що насправді це були навчання, а у мішках був не гексоген, а цукор.

Цим подіям передували вибухи у житлових будинках у кількох російських містах.

Неофіційна, але основна версія — ці вибухи влаштувало ФСБ за наказом Путіна. На той час його презентували як «наступника» Єльцина. Але його ніхто не знав. Водночас він знав, що страх росіян перед штучно створеною небезпекою допоможе йому на виборах президента, його першими, які ще тільки мали відбутися.

Все це схоже на події у ТЦ “Крокус Сіті Хол”. Хоча виникає логічне питання — нащо путіну черговий теракт для залякування росіян, коли вибори вже відбулися і в нього є потрібний результат?

Можливо, цей теракт планували раніше, як і попереджали американські і британські спецслужби — на 8 березня. Але щось пішло не так, і ця подія сталася аж 22 березня. Такий собі “Путінський самостріл”…

Російські добровольці про терор Путіна проти мирного населення

РДК висловив свою точку зору на теракт у “Крокус Сіті Холі”.

Терор проти цивільного населення — це давній улюблений прийом Володимира Путіна. При цьому неважливо, населення якої країни страждає від його застосування. З початку приходу Путіна до влади Росію супроводжують теракти — вибухи трьох будинків на Каширському шосе, Волгодонськ, Норд-Ост, Рязанський цукор, вибухи в метро та молодіжному фестивалі «Крила».

І всі ці події, як вважають у РДК, завжди використовувалися Путіним як привід для ще більшого терору: воєн у Чечні та Дагестані, запровадження драконівських законів, тотального обмеження свобод, безконтрольного розширення повноважень силовиків.

Дуже важлива деталь: Москва та Московська Область насичені безпрецедентною кількістю камер відеоспостереження, систем розпізнавання осіб, системою "Безпечне Місто", "Потік". За якоюсь безглуздістю всі ці системи дали одноразовий збій і пропустили крізь себе чи то 5, чи то 20 озброєних до зубів і екіпірованих терористів. Поширити

Всевидюче Око ФСБ буквально сьогодні відзвітувало про арешт «осередку РДК» і ліниво клало в підлогу підлітків, озброєних сокирами та палицями, а буквально за кілька годин проспало захід повноцінних терористів в одну з найвідоміших концертних залів Росії.

Пожежу, що почалася, не гасили цілу годину, ОМОН і СОБР «поспішали» як ахматівці в Ростов-на-Дону…

Сьогодні ж, незадовго до теракту, Пєсков сказав, що тепер триває війна, а не СВО, хоча від початку війни цей термін був під суворою забороною, зауважили РДК.

Теракт у “Крокус Сіті Хол”: що відомо

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За інформацією російських ЗМІ, внаслідок теракту постраждали щонайменше 35 людей, ще 15 — загинули.

В адміністрації президента США заперечили причетність України до інциденту в "Крокус Сіті хол".

В Офісі президента України також заперечили причетність до інциденту української сторони.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Реакції на теракт з боку диктатора Володимира Путіна ще не було. Натомість пропагандисти показують старе відео 1999 року, коли він обіцяв “мочити у сортирах” терористів.

На даний момент відомо про 146 постраждалих від теракту, багато з них — у вкрай важкому стані.

Пожежу у ТЦ локалізовано на площі 14 тис кв м.