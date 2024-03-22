У ГУР назвали теракт у "Крокус Сіті Холі" провокацією спецслужб за вказівкою Путіна

ГУР назвало мету теракту в ТЦ “Крокус Сіті Хол” під Москвою, який стався увечері 22 березня.

Це свідома провокація за наказом Путіна — ГУР

Сьогоднішній теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол" є спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Метою є намагання Кремля виправдати посилення ударів по Україні та тотальну мобілізацію.

Про це повідомляє Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У військовій розвідці звертають увагу на намір керівництва РФ ескалювати військову агресію.

Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" – лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.

Також у розвідці зазначили, що Путін має "великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе".

Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" у самій Росії. Поширити

В управлінні вважають, що Кремль скоріш за все звинуватить в даній стрілянині Україну, щоб "використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців".

Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України – це ще одна ланка в ескалації, ініційованій Путіним.

При цьому у ГУР додають, що безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами у центрі Москви, серед інших доказів, свідчать про те, що "розстріл в "Крокус Сіті Хол" був організований російськими спецслужбами".

Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства. Усьому світу очевидно, що теракт у Москві – черговий злочин Путіна для утримання власної влади.

Теракт у ТЦ під Москвою 22 березня

Ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 – загинули.

Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою. Також він заявив про відсутність будь-яких ознак щодо можливої причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.