У ГУР назвали теракт в "Крокус Сити Холл" провокацией спецслужб по указанию Путина
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У ГУР назвали теракт в "Крокус Сити Холл" провокацией спецслужб по указанию Путина

ГУР
Пожар
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ГУР назвало цель теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой, который произошел вечером 22 марта.

Это сознательная провокация по приказу Путина — ГУР

Сегодняшний теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" — спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина. Целью является попытка Кремля оправдать усиление ударов по Украине и тотальную мобилизацию.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В военной разведке обращают внимание на намерение руководства РФ эскалировать военную агрессию.

Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" — лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации.

Также в разведке отметили, что у Путина "большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе".

Как и тогда, сегодняшняя акция устрашения россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" в самой России.

В управлении считают, что Кремль, скорее всего, обвинит в данной стрельбе Украину, чтобы "использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев".

Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины — это еще одно звено в эскалации, инициированной Путиным.

При этом в ГУР добавляют, что беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами в центре Москвы, среди прочих доказательств, свидетельствуют о том, что "расстрел в "Крокус Сити Холл" был организован российскими спецслужбами".

О готовящемся теракте предупреждали и международные посольства. Всему миру очевидно, что теракт в Москве — очередное преступление Путина для удержания собственной власти.

Теракт в ТЦ под Москвой 22 марта

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 — погибли.

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой. Также он заявил об отсутствии каких-либо признаков возможной причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.

На происходящее в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, отметил непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что стрельба в "Крокус Сити Холл" является плодом деятельности страны-террориста России.

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