"Рязанский сахар" или Путинский самострел. Что нужно знать о теракте в «Крокус Сити Холле»
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"Рязанский сахар" или Путинский самострел. Что нужно знать о теракте в «Крокус Сити Холле»

Пожар
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Источник:  online.ua

Кровавый теракт в "Крокус Сити Холи" в Красногорске с десятками погибших и сотнями раненых вовсе не является чрезвычайной ситуацией для России. Очень похожее на событие уже происходило при правлении российского диктатора Владимира Путина и получило название "Рязанский сахар".

"Рязанский сахар" как модель теракта в путинской России

В комментариях к новостям из подмосковного ТЦ "Крокус Сити Холл" шутят о "рязанском сахаре".

Напомним, что в 1999 году в Рязани в подвале одной из многоэтажек обнаружили мешки с гексогеном. Тогда местное ФСБ отчиталось, что готовился теракт. Однако через несколько дней московское ФСБ заявило, что на самом деле это были учения, а в мешках был не гексоген, а сахар.

Этим событиям предшествовали взрывы в жилых домах в нескольких российских городах.

Неофициальная, но основная версия — эти взрывы устроило ФСБ по приказу Путина. К тому времени его презентовали как «преемника» Ельцина. Но его никто не знал. В то же время он знал, что страх россиян перед искусственно созданной опасностью поможет ему на выборах президента, его первыми, еще только предстоящими.

Все это похоже на события в ТЦ "Крокус Сити Холл". Хотя возникает логический вопрос — зачем пути очередной теракт для устрашения россиян, когда выборы уже состоялись и у него есть нужный результат?

Возможно, этот теракт планировали раньше, о чем предупреждали американские и британские спецслужбы — на 8 марта. Но что-то пошло не так, и это событие произошло 22 марта. Такой себе "Путинский самострел"...

Российские добровольцы о терроре Путина против мирного населения

РДК выразил свою точку зрения на теракт в "Крокус Сити Холл".

Террор против гражданского населения — это давний любимый прием Владимира Путина. При этом не важно, население какой страны страдает от его применения. С начала прихода Путина к власти Россию сопровождают теракты — взрывы трех домов на Каширском шоссе, Волгодонск, Норд-Ост, Рязанский сахар, взрывы в метро и молодежном фестивале «Крылья».

И все эти события, как считают в РДК, всегда использовались Путиным в качестве повода для еще большего террора: войн в Чечне и Дагестане, введения драконовских законов, тотального ограничения свобод, бесконтрольного расширения полномочий силовиков.

Очень важная деталь: Москва и Московская Область насыщены беспрецедентным количеством камер видеонаблюдения, систем распознавания лиц, системой "Безопасный Город", "Поток". По какой-то нелепости все эти системы дали одноразовый сбой и пропустили сквозь себя то ли 5, то 20 вооруженных до зубов и экипированных террористов.

Всевидящее Око ФСБ буквально сегодня отчиталось об аресте «ячейки РДК» и лениво клало в пол подростков, вооруженных топорами и палками, а буквально через несколько часов проспало мероприятие полноценных террористов в один из самых известных концертных залов России.

Начавшийся пожар не тушили целый час, ОМОН и СОБР «спешили» как ахматовцы в Ростов-на-Дону…

Сегодня же, незадолго до теракта, Песков сказал, что теперь идет война, а не СВО, хотя с начала войны этот срок был под строгим запретом, отметили РДК.

Теракт в "Крокус Сити Холл": что известно

Вечером 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По информации российских СМИ, в результате теракта пострадали по меньшей мере 35 человек, еще 15 погибли.

В администрации президента США отрицали причастность Украины к инциденту в Крокус Сити холл.

В Офисе президента Украины также отрицали причастность к инциденту украинской стороны.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Реакций на теракт со стороны диктатора Владимира Путина еще не последовало. Пропагандисты показывают старое видео в 1999 году, когда он обещал «мочить в сортирах» террористов.

На данный момент известно о 146 пострадавших от теракта, многие — в крайне тяжелом состоянии.

Пожар в ТЦ локализован на площади 14 тыс. кв.

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