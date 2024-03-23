Теракт в "Крокус Сити Холл". ФСБ лжет о причастности Украины

После задержания якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» ФСБ РФ начала врать, что у них были связи с украинской стороной.

ФСБ России пытается обвинить Украину в теракте, который она не совершала

Российские пропагандисты со ссылкой на ФСБ утверждают, что преступники якобы пытались скрыться и направлялись в сторону российско-украинской границы.

Террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Теракт в "Крокус сити холле" был тщательно спланирован. Спецслужбы продолжают работу по выявлению пособников террористов, — врут в ФСБ. Поделиться

Что интересно, утром 23 марта депутат Госдумы Хинштейн заявил об обнаружении автомобиля террористов в Брянской области.

По его словам, в салоне "Рено" найден пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорт граждан Таджикистана. Однако ФСБ РФ эту информацию никак не комментирует.

Кроме того, Кремль игнорирует заявление "ИГИЛ", который взял на себя ответственность за теракт.

Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Что сейчас известно

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 93 человека, однако количество жертв может еще возрасти.

В Следственном РФ заявляют, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.