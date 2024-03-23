Теракт в "Крокус Сити Холл". ФСБ лжет о причастности Украины

После задержания якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» ФСБ РФ начала врать, что у них были связи с украинской стороной.
ФСБ России пытается обвинить Украину в теракте, который она не совершала
Российские пропагандисты со ссылкой на ФСБ утверждают, что преступники якобы пытались скрыться и направлялись в сторону российско-украинской границы.
Что интересно, утром 23 марта депутат Госдумы Хинштейн заявил об обнаружении автомобиля террористов в Брянской области.
По его словам, в салоне "Рено" найден пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорт граждан Таджикистана. Однако ФСБ РФ эту информацию никак не комментирует.
Кроме того, Кремль игнорирует заявление "ИГИЛ", который взял на себя ответственность за теракт.
Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта. Что сейчас известно
Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 93 человека, однако количество жертв может еще возрасти.
В Следственном РФ заявляют, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.
Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы во время нападения использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.
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