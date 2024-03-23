Теракт у «Крокус Сіті Холі». ФСБ бреше про причетність України

Після затримання нібито учасників теракту у «Крокус Сіті Холі» ФСБ РФ почало брехати, що вони мали зв'язки з українською стороною.

ФСБ Росії намагається звинуватити Україну в теракті, який вона не здійснювала

Російські пропагандисти з посилання на ФСБ стверджують, що злочинці нібито намагалися втекти та прямували у бік російсько-українського кордону.

Терористи планували перейти кордон та мали контакти на українській стороні. Теракт у "Крокус сіті холі" був ретельно спланований. Спецслужби продовжують роботу з виявлення посібників терористів, — брешуть у ФСБ. Поширити

Що цікаво, вранці 23 березня депутат Держдуми РФ Хінштейн заявив про виявлення автомобіля терористів у Брянській області.

За його словами, в салоні «Рено» знайдено пістолет «ПМ», магазин до автомату «АКМ» та паспорт громадян Таджикистану. Однак ФСБ РФ цю інформацію жодним чином не коментує.

Окрім того, Кремль ігнорує заяву “ІДІЛ”, який взяв на себе відповідальність за теракт.

Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Що наразі відомо

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 93 людини, однак кількість жертв може ще зрости.

У Слідкомі РФ заявляють, що причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.