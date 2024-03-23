Експерти Центру протидії дезінформації РНБО України пояснили, якою може бути кінцева мета теракту у російському Підмосков'ї, жертвами якого стали десятки людей.

Путін може оголосити загальну мобілізацію у РФ

Теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в рф. Звинувачення України, які лунають з рф, вже доводять цю версію, — наголошують аналітики ЦПД. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що про можливість терактів на території РФ на початку березня попереджало посольство США у Росії, а також закликало своїх громадян уникати місць масового скупчення людей.

Варто зазначити, що з аналогічними попередженнями також виступали посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу.

На цьому тлі не можна забувати про той факт, що теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзиклі «Норд-Ост» в 2002-му, Кремль уже використовував для виправдання Другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

Ба більше, відповідальність за теракт майже одразу на себе взяв “ІДІЛ”, однак Москва продовжує ігнорувати ці заяви.

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Кілька чоловіків у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 93 людини, однак кількість жертв може зрости.

Вранці 23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну про затримання нібито терористів, які влаштували стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холлі."

За його словами, йдеться про 11 людей.