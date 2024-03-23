Зачем Путину теракт в «Крокус Сити Холл» — объяснение ЦПД

Эксперты Центра противодействия дезинформации СНБО Украины объяснили, какой может быть конечная цель теракта в российском Подмосковье, жертвами которого стали десятки гражданских.

Путин может объявить всеобщую мобилизацию в РФ

Теракт в концертном зале “Крокус Сити Холл” в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России. Обвинения Украины, которые раздаются из России, уже доказывают эту версию, — отмечают аналитики ЦПД. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что о риске терактов на территории РФ в начале марта предупреждало посольство США в России, а также призвало своих граждан избегать мест массового скопления людей.

Стоит отметить, что с аналогичными предупреждениями также выступали посольства Великобритании, Германии и нескольких стран Запада.

На этом фоне нельзя забывать о том, что теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002-м, Кремль уже использовал для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

Более того, ответственность за теракт почти сразу на себя взял "ИГИЛ", однако Москва продолжает игнорировать эти заявления.

Теракт в “Крокус Сити Холл” 22 марта. Что известно

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Несколько мужчин в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 93 человека, однако количество жертв может возрасти.

Утром 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину о задержании якобы террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл".

Всего было задержано 11 людей.