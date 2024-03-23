ФСБ показала затримання нібито учасників теракту у «Крокус Сіті Холлі» — відео

Вранці 23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів російському диктатору Володимиру Путіну про затримання нібито терористів, які влаштували стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холлі." Уже оприлюднено відео їх допиту.

ФСБ затримала чоловіків, яких підозрюють у здійсненні нападу у Підмосков’ї

На відео видно, як бійці ФСБ оточили двох чоловіків, які, за попередніми даними, є громадянами Таджикистану.

Вони під дулом автоматів визнають свою причетність до злочину, а також стверджують, що за це їм обіцяли 1 млн рублів.

Половину суми вони, мовляв, уже отримали авансом.

Замовником теракту, мовляв, є “помічник проповідника”, який написав затриманим у Телеграмі ще за місяць до подій у «Крокус Сіті Холлі».

Жодних імен та прізвищ замовника під час відео названо не було.

Також їм надіслали зброю та дали наведення на ціль та час, — пишуть росЗМІ. Поширити

ФСБ стверджують, що злочинці нібито намагалися втекти та прямували у бік російсько-українського кордону.

Терористи планували перейти кордон та мали контакти на українській стороні. Теракт у "Крокус сіті холі" був ретельно спланований. Спецслужби продовжують роботу з виявлення посібників терористів, — брешуть у ФСБ. Поширити

Теракт у “Крокус Сіті Хол” 22 березня. Що наразі відомо

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 115 людей, однак кількість жертв може ще зрости.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

Ба більше, відповідальність за теракт майже одразу на себе взяв “ІДІЛ”, однак Москва продовжує ігнорувати ці заяви.