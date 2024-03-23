23 березня нелегітимний президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян щодо теракту, який стався у Підмосков'ї.

Як Путін коментує стрілянину у «Крокус Сіті Холлі»

Російський диктатор оголосив 24 березня днем національної жалоби

Окрім того, Путін цинічно почав брехати, що нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.

Очільник Кремля також публічно пообіцяв встановити усіх замовників теракту, які "понесуть справедливе покарання".

Що стосується розслідування. Можна сказати наступне: всі четверо виконавців знайдені й затримані. Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону, — збрехав нелегітимний президент РФ. Поширити

Ба більше, диктатор заявив, що нібито "об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом".

Що важливо розуміти, слова Путіна про "вікно в Україну" звучить абсурдно, оскільки терористам все одно довелося б перетинати російський кордон.

Заява очільника Кремля вказує на те, що вона є абсолютно брехливою та нелогічною.

Влада РФ дедалі активніше намагається звинуватити у скоєнні теракту Україну попри те, що розвідка США не сумнівається, що це справа рук ІДІЛ, та напередодні попереджала про це Кремль.

Кількість загиблих внаслідок теракту в Росії продовжує зростати

Станом на 15:00 відомо уже про 143 загиблих внаслідок стрілянини у «Крокус Сіті Холлі».

Ба більше, влада РФ стверджує, що це не остаточна кількість жертв.

На місці теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" при розборі завалів екстреними службами виявлено ще тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих на цей час становить 143 людей, — пишуть росЗМІ. Поширити

Попри те, що ФСБ затримала громадян Таджикистану, які нібито є учасниками теракту, вона все одно продовжує звинувачувати Україну.