Путін уперше відреагував на теракт у «Крокус Сіті Холлі» — відео

23 березня нелегітимний президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян щодо теракту, який стався у Підмосков'ї.
Як Путін коментує стрілянину у «Крокус Сіті Холлі»
Російський диктатор оголосив 24 березня днем національної жалоби
Окрім того, Путін цинічно почав брехати, що нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.
Очільник Кремля також публічно пообіцяв встановити усіх замовників теракту, які "понесуть справедливе покарання".
Ба більше, диктатор заявив, що нібито "об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом".
Що важливо розуміти, слова Путіна про "вікно в Україну" звучить абсурдно, оскільки терористам все одно довелося б перетинати російський кордон.
Заява очільника Кремля вказує на те, що вона є абсолютно брехливою та нелогічною.
Влада РФ дедалі активніше намагається звинуватити у скоєнні теракту Україну попри те, що розвідка США не сумнівається, що це справа рук ІДІЛ, та напередодні попереджала про це Кремль.
Кількість загиблих внаслідок теракту в Росії продовжує зростати
Станом на 15:00 відомо уже про 143 загиблих внаслідок стрілянини у «Крокус Сіті Холлі».
Ба більше, влада РФ стверджує, що це не остаточна кількість жертв.
Попри те, що ФСБ затримала громадян Таджикистану, які нібито є учасниками теракту, вона все одно продовжує звинувачувати Україну.
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