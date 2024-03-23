Теракт у «Крокус Сіті Холлі» — різко зросла кількість загиблих

Станом на 13:00 відомо уже про 143 загиблих внаслідок стрілянини у «Крокус Сіті Холлі».

Кількість жертв теракту у РФ продовжує стрімко зростати

На місці теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" при розборі завалів екстреними службами виявлено ще тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих на цей час становить 143 людей, — пишуть росЗМІ. Поширити

Окрім того, влада РФ заявляє, що кількість жертв стрілянини ще може значно зрости, адже триває розбір завалів після пожежі у приміщенні та пошук людей, які зникли безвісти.

Окрім того, наголошується, що причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

Попередні підсумки огляду приміщень концертної зали свідчать про те, що терористи під час нападу використовували автоматичну зброю, яку поряд із залишеними боєприпасами виявлено та вилучено слідчими СКР.

ФСБ почала брехати про причетність України до теракту у РФ

Після затримання нібито учасників теракту у «Крокус Сіті Холі» ФСБ РФ активно поширює брехню про те, що вони мали зв'язки з українською стороною.

Що важливо розуміти, затримані, за попередніми даними, є громадянами Таджикистану.

Вони під дулом автоматів визнали свою причетність до злочину, а також стверджують, що за це їм обіцяли 1 млн рублів.

За словами затриманих, половину суми вони, мовляв, уже отримали авансом.

Замовником теракту, мовляв, є “помічник проповідника”, який написав затриманим у Телеграмі ще за місяць до подій у «Крокус Сіті Холлі».

Прізвище замовника ймовірні злочинці не назвали.