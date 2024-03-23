Теракт в "Крокус Сити Холл" — резко возросло количество погибших

По состоянию на 13:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».

Число жертв теракта в РФ продолжает стремительно расти

На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, количество погибших в настоящее время составляет 143 человека, — пишут росСМИ. Поделиться

Кроме того, власти РФ заявляют, что количество жертв стрельбы еще может значительно возрасти, ведь продолжается разбор завалов после пожара в помещении и поиск пропавших без вести людей.

Кроме того, указано, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы во время нападения использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.

ФСБ начала врать о причастности Украины к теракту в РФ

После задержания якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» ФСБ РФ активно распространяет ложь о том, что у них были связи с украинской стороной.

Что важно понимать, задержанные, по предварительным данным, являются гражданами Таджикистана.

Они под дулом автоматов признали свою причастность к преступлению, а также утверждают, что за это им обещали 1 млн. рублей.

По словам задержанных, половину суммы они, дескать, уже получили авансом.

Заказчиком теракта, мол, является помощник проповедника, который написал задержанным в Телеграмме еще за месяц до событий в «Крокус Сити Холл».

Фамилию заказчика предполагаемые преступники не назвали.