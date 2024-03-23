Теракт в "Крокус Сити Холл" — резко возросло количество погибших

По состоянию на 13:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».
Число жертв теракта в РФ продолжает стремительно расти
Кроме того, власти РФ заявляют, что количество жертв стрельбы еще может значительно возрасти, ведь продолжается разбор завалов после пожара в помещении и поиск пропавших без вести людей.
Кроме того, указано, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.
Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы во время нападения использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.
ФСБ начала врать о причастности Украины к теракту в РФ
После задержания якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» ФСБ РФ активно распространяет ложь о том, что у них были связи с украинской стороной.
Что важно понимать, задержанные, по предварительным данным, являются гражданами Таджикистана.
Они под дулом автоматов признали свою причастность к преступлению, а также утверждают, что за это им обещали 1 млн. рублей.
По словам задержанных, половину суммы они, дескать, уже получили авансом.
Заказчиком теракта, мол, является помощник проповедника, который написал задержанным в Телеграмме еще за месяц до событий в «Крокус Сити Холл».
Фамилию заказчика предполагаемые преступники не назвали.
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