Теракт в "Крокус Сити Холл" — резко возросло количество погибших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Теракт в "Крокус Сити Холл" — резко возросло количество погибших

Теракт в "Крокус Сити Холл"
Читати українською
Источник:  online.ua

По состоянию на 13:00 известно уже о 143 погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл».

Число жертв теракта в РФ продолжает стремительно расти

На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, количество погибших в настоящее время составляет 143 человека, — пишут росСМИ.

Кроме того, власти РФ заявляют, что количество жертв стрельбы еще может значительно возрасти, ведь продолжается разбор завалов после пожара в помещении и поиск пропавших без вести людей.

Кроме того, указано, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы во время нападения использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР.

ФСБ начала врать о причастности Украины к теракту в РФ

После задержания якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» ФСБ РФ активно распространяет ложь о том, что у них были связи с украинской стороной.

Что важно понимать, задержанные, по предварительным данным, являются гражданами Таджикистана.

Они под дулом автоматов признали свою причастность к преступлению, а также утверждают, что за это им обещали 1 млн. рублей.

По словам задержанных, половину суммы они, дескать, уже получили авансом.

Заказчиком теракта, мол, является помощник проповедника, который написал задержанным в Телеграмме еще за месяц до событий в «Крокус Сити Холл».

Фамилию заказчика предполагаемые преступники не назвали.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путину теракт в «Крокус Сити Холл» — объяснение ЦПД
ЦПД
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в "Крокус Сити Холл". ФСБ лжет о причастности Украины
ФСБ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ показала задержание якобы участников теракта в «Крокус Сити Холл» — видео
фсб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?