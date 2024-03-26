Лукашенко заговорил о вторжении Беларуси в Польшу и Литву

26 марта беларусский диктатор Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор. Что важно понимать, это расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.

Беларусь может напасть на Польшу и Литву

Беларусские пропагандисты опубликовали фрагмент разговора Лукашенко и командующего Северо-Западным оперативным командованием Александра Науменко.

Что интересно, во время видео нелегитимный президент РБ все время держит белого шпица.

Также он начал интересоваться у военных шириной Сувалкского коридора, о котором "все время они (вероятно, имеется в виду Литва. — ред.) варнякают".

Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь, — сказал Лукашенко, узнав ширину коридора (42 километра по прямой). Поделиться

Кроме того, беларусский диктатор начал интересоваться у военного командующего, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками".

По словам Науменко, "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".

Что важно понимать, ч"перешеек" между основной частью РФ и ее экс-клавом — Сувалкский коридор — считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.

Как Литва реагирует на угрозы Беларуси

Стоит отметить, что это уже не в первый раз официальный Минск выступает с публичными угрозами в адрес Литвы.

Еще в октябре 2023 года первый заместитель секретаря белорусского Совбеза Павел Муравейко призвал "пробить коридор" в Калининградскую область РФ.