Ночью 30 марта Россия снова атаковала мирные украинские города и села ракетами и беспилотниками.

Атака РФ на Украину 30 марта — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 30 марта российские захватчики ударили по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

Кроме того, указано, что оккупанты также атаковали Украину ударными дронами из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

ПС ВСУ отмечают, что девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Спасибо за работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

Согласно последним данным, ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 4 дрона РФ: два в Днепровском районе и по одному — в Каменском и Криворожском.

Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет. Красногригорьевскую общину на Никопольщине агрессор обстрелял из артиллерии, — сообщают местные власти. Поделиться

Также указано, что никто из гражданских не пострадал.

С вражеской атаки в районе началось и утро. Российские захватчики попали дроном-камикадзе по Никополю. Под удар врага попал инфраструктурный объект.

В Херсонской области в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист.