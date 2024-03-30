Ночью 30 марта Россия снова атаковала мирные украинские города и села ракетами и беспилотниками.
Атака РФ на Украину 30 марта — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 30 марта российские захватчики ударили по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.
Кроме того, указано, что оккупанты также атаковали Украину ударными дронами из мыса Чауда (Крым).
Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».
ПС ВСУ отмечают, что девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Что известно о ситуации в разных регионах Украины
Согласно последним данным, ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 4 дрона РФ: два в Днепровском районе и по одному — в Каменском и Криворожском.
Также указано, что никто из гражданских не пострадал.
С вражеской атаки в районе началось и утро. Российские захватчики попали дроном-камикадзе по Никополю. Под удар врага попал инфраструктурный объект.
В Херсонской области в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист.
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