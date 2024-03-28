The Telegraph назвал три вида оружия для ВСУ, которые помогут достичь излома в войне РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

The Telegraph назвал три вида оружия для ВСУ, которые помогут достичь излома в войне РФ против Украины

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Источник:  The Telegraph

Всего три вида оружия способны переломить ход войны в Украине. Прежде украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды, комплексы Patriot и ракеты к ним и бронетехника.

В каком оружие больше всего нуждается Украина

Как отмечается, блокада одобрения нового финансирования со стороны Республиканской партии и дальнейшее сокращение количества боеприпасов, поставляемых США до конца прошлого года, уменьшили ежедневный запас снарядов для украинцев на две трети.

Автор материала отмечает, что сейчас в США строят завод по изготовлению снарядов — его возводят в Техасе в дополнение к уже существующему предприятию в другом штате. Вскоре США смогут производить около 70 000 снарядов в месяц, что в шесть раз больше, чем в 2022 году.

Возможно количество снарядов в Украине и России (фото — telegraph)

Нет никаких причин, почему большинство снарядов не могут попасть в Украину, если есть финансирование для оплаты каждого снаряда стоимостью 5000 долларов. В сочетании со снарядами из Европейского Союза, а также с отдельной инициативой Чехии, срочные поставки снарядов из Соединенных Штатов могут дать Украине длительное артиллерийское преимущество впервые в полномасштабной войне, — поясняется в статье.

Второй наибольшей потребностью Украины батареи противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Их военные использовали, в частности, при сбитии 13 российских самолетов в течение двух недель.

В идеале Украина разместила бы батареи Patriot стоимостью 1 миллиард долларов в каждом из полудюжины самых больших городов, а также назначила бы по одному на восточный и южный фронты.

Удвоение или утроение количества Patriot может помочь украинцам вернуть контроль над линией фронта в воздухе, а также изменить тревожную тенденцию к более масштабным и более кровавым ракетным ударам России по украинским городам.

Еще одним видом оружия, в котором нуждается Украина, является бронетехника.

Издание подчеркнуло, что 47-я механизированная бригада является основным оператором бронетехники американского производства, в том числе танков М-1 Abrams и боевых машин М-2 Bradley, поэтому, поставляя новую технику, США могли бы "спасти одну из лучших украинских бригад".

Bradley и Abrams являются одними из лучших бронированных машин в мире. В контратаках против российских штурмовых групп к западу от Авдеевки с помощью М-1 и М-2 удалось замедлить зимнее наступление России. Как следствие минимизировать территориальные потери Украины, когда поставки артиллерийских боеприпасов сократились.

Что известно о боеприпасах для ВСУ

Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских боеприпасов. Это должно произойти в ближайшие дни, сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

Кроме того, страна профинансирует закупку части боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Между тем, Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины. Известно, что всего к этой инициативе уже присоединились 20 стран.

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