The Telegraph назвав три види зброї для ЗСУ, які допоможуть досягти зламу у війні РФ проти України

Усього три види зброї здатні переламати хід війни в Україні. Насамперед, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди, комплекси Patriot і ракети до них та бронетехніка.

Якої зброї найбільше потребує Україна

Як зазначається, блокада схвалення нового фінансування з боку Республіканської партії та подальше скорочення кількості боєприпасів, які США постачали Україні до кінця минулого року, зменшили щоденний запас снарядів для українців на дві третини.

Автор матеріалу наголошує, що зараз у США будують завод з виготовлення снарядів — його зводять у Техасі на доповнення до вже існуючого підприємства в іншому штаті. Тож незабаром США зможуть виробляти близько 70 000 снарядів на місяць, що в шість разів більше, ніж у 2022 році.

Можлива кількість снарядів в Україні та Росії (фото — telegraph)

Немає жодних причин, чому більшість снарядів не може потрапити в Україну, якщо є фінансування для оплати кожного снаряду вартістю 5000 доларів. У поєднанні зі снарядами з Європейського Союзу, а також окремою ініціативою Чехії, термінові поставки снарядів зі Сполучених Штатів можуть дати Україні тривалу артилерійську перевагу вперше у повномасштабній війні, — пояснюється в статті. Поширити

Другою найбільшою потребою України є батареї протиповітряної оборони Patriot і ракети до них. Їх військові використовували, зокрема, під час збиття 13 російських літаків протягом двох тижнів.

В ідеалі Україна розмістила б батареї Patriot вартістю 1 мільярд доларів у кожному з півдюжини найбільших міст, а також призначила б по одному на східний і південний фронти.

Подвоєння або потроєння кількості Patriot може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також змінити тривожну тенденцію до масштабніших і кривавіших ракетних ударів Росії по українських містах.

Ще одним видом зброї, якої потребує Україна, є бронетехніка.

Видання наголосило, що 47-ма механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, зокрема танків М-1 Abrams і бойових машин М-2 Bradley, тож постачаючи нову техінку, США могли б "врятувати одну з найкращих українських бригад".

Bradley та Abrams є одними з найкращих броньованих машин у світі. У контратаках проти російських штурмових груп на захід від Авдіївки, за допомогою М-1 і М-2 вдалося сповільнити зимовий наступ Росії. Як наслідок — мінімізувати територіальні втрати України, коли постачання артилерійських боєприпасів скоротилися.

Що відомо про боєприпаси для ЗСУ

Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Це має статися найближчими днями, повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.

Крім того, країна профінансує закупівлю частини боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Тим часом Чехія виділила додаткові гроші на закупівлю боєприпасів для України. Відомо, що загалом до цієї ініціативи вже приєдналися 20 країн.